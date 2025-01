"Juanma no lo hizo": Arranca en el solar vacío del nuevo hospital de Cádiz una campaña de Adelante Andalucía contra los incumplimientos de la Junta

Cádiz/En el solar donde hace ya siete años que militantes del PP se fotografiaron en campaña electoral para poner de manifiesto su "compromiso" con la construcción del nuevo hospital que necesita con urgencia Cádiz. Bajo un cartel de anuncio del proyecto en el que ya no se puede leer nada. En una mañana de densísima niebla en la que apenas se podía ver más allá de 25 metros. En un descampado muy sucio, abandonado y lleno de basura por donde algunos vecinos pasean a sus perros sin recoger lo que van dejando a su paso. En este fantasmagórico escenario, Adelante Andalucía presentó esta mañana de viernes 24 de enero una campaña-denuncia contra los incumplimientos de la Junta de Andalucía que tiene como lema "Juanma no lo hizo" y que recorrerá toda la comunidad autónoma. La anunciaron bajo ese lema y con caretas con el rostro del presidente autonómico, Juanma Moreno Bonilla.

"Aquí detrás tenemos el nuevo hospital de Cádiz, que Juanma lo prometió, que Juanma lo haría y Juanma no lo hizo", dijo José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía y diputado autonómico. "Hoy comenzamos una campaña que nos va a llevar a recorrer diferentes comarcas de Andalucía mostrando todos los ‘Juanma no lo hizo’", anunció. "Hace siete años estuvieron aquí los dirigentes del Partido Popular en este mismo solar desplegaron una pancarta y dijeron que Juanma lo haría. Y recorrieron Andalucía mintiendo porque después de siete años, no solo no tenemos un hospital, sino que se ha perdido la posibilidad de hacer un hospital en estos terrenos porque el convenio ha caducado. Aquí no hay nada, solo un cartel descolorido de la obra del futuro hospital. Nada", subrayó.

"Siete años después se confirma que Juanma nos mintió con tantas cosas como el hospital de Cádiz o el 'Juanma lo haría' de los 600.000 empleos en Andalucía. No es verdad. En este lugar tuvieron la desfachatez los dirigentes del PP de desplegar una pancarta prometiendo cosas que no iban a cumplir porque no han tenido interés ninguno en cumplirlas", denunció García. "Y para colmo, la semana pasada, el número dos del Gobierno andaluz, el señor Antonio Sanz, viene a decir que ahora ya sí, que este es el año de Cádiz. Que ahora ya sí. Pues no es verdad. Como estamos hartos de las mentiras del Partido Popular, de las del señor Moreno Bonilla y de esa idea de que es simpático, bonachón y muy moderado, vamos a empezar a sacar las vergüenzas y las mentiras del Partido Popular mediante esta campaña que hoy empezamos aquí. Siete años después no ha cumplido con las promesas con las que engañó al pueblo andaluz. Es hora de desenmascarar al Partido Popular", concluyó.

Militantes del PP gaditano en 2018, con la pancarta que aseguraba que Juanma Moreno Bonilla construiría el nuevo hospital. / Lourdes de Vicente

David de la Cruz: "En el PP se premia la 'omertá' y la mentira"

"En este espacio, en este descampado donde no se ha construido nada se hizo aquella foto de la vergüenza que simboliza muchas cosas del Partido Popular", dijo a continuación David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, y concejal en el Ayuntamiento de Cádiz. "Entre ellas destaco tres: La primera es la omertá. En el Partido Popular se premia la mentira. Si ustedes se fijan en esa foto, todos y todas los que aparecen han sido premiados: Mercedes Colombo, delegada de la Junta; Jorge Vázquez, que lleva toda la vida viviendo de la política, director general; Saldaña, a quien puede acompañar cualquier tipo de escándalo, diputado andaluz. En el PP se premia la mentira y se premia la omertá y es lo que deja claro lo que ha sucedido después de aquella fotografía", recalcó De la Cruz.

"Lo segundo es que cuando el PP no puede sacar tajada, no puede manosear, no puede aprovecharse de lo público, ya sea en Canal Sur, ya sea en Onda Cádiz, que ha pasado de ser la televisión más plural a la sexta, según el último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía, si no puede sacarle provecho, lo desmantela", añadió el portavoz de AIG. "Y lo vemos aquí, porque hace falta un nuevo hospital porque el que hay no da más de sí, tiene problemas estructurales. Pues el nuevo hospital no solo no está sino que el dinero que se debía de haber invertido en él no se invierte en sanidad pública. Siguen desmantelando la sanidad pública", denunció De la Cruz. "Sigue habiendo, por ejemplo, para operarse, una lista de espera de 11.000 personas en la provincia de Cádiz, y para una cita externa, el doble. La Atención Primaria, desmantelada; las Urgencias, colapsadas. Ese dinero que debería ir al nuevo hospital no va a la sanidad pública sino a sus amiguitos de la privada y se siguen desmantelando servicios públicos fundamentales para la ciudadanía", insistió.

Arranque de la campaña-denuncia de Adelante Andalucía contra el incumplimiento de la Junta de construir el nuevo hospital regional de Cádiz. / D. C.

"Luego, tienen una forma de llegar al poder a través de la mentira. Tanto el presidente de la Junta, en la campaña andaluza, como el alcalde, en la municipal, dijeron que iban a hacer un hospital y que era imparable, que había un plan funcional y no tenían ni los terrenos", aseguró el portavoz de AIG. "Pero si nos remontamos a Valcárcel, dijo [el actual alcalde, Bruno García] que iba a haber una Facultad de Ciencias de la Educación y no va a haberla. En Náutica dijo que iba a ir un Centro de Investigación subacuática y van pisos de lujo. Dijo que iba a ser el alcalde más social que ha habido nunca en Cádiz. Pues ahora mismo Asuntos Sociales está desmantelado. Para pedir una cita hay que pedir una cita previa. Eso no se ha visto absolutamente nunca. Por tanto, así llega el Partido Popular al poder, ya sea a la Junta o al Ayuntamiento de Cádiz y allí a donde están: a través de la mentira", concluyó De la Cruz.

"Los 'Juanma no lo ha hecho ni lo hará' en el resto de la provincia"

"La foto de la vergüenza que se hizo aquí se podría haber hecho por toda la provincia", añadió a continuación Leti Blanco, coportavoz de Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz. "En el hospital de Puerto Real, el sindicato de enfermería SATSE denunciaba la semana pasada la situación extrema que están viviendo en Urgencias, con colas de espera mientras hay toda una planta de hospitalización cerrada. En San Fernando, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas Isla de León se ha echado a la calle por el desbordamiento de la Atención Primaria y los recortes en el Hospital San Carlos y todavía están esperando que se inaugure el centro de salud en Camposoto. En Jerez hemos denunciado ya la situación deplorable que vive la UCI del hospital y en la Sierra están esperando que de una vez por todas se haga el hospital público comarcal, que es algo que Adelante Andalucía ya llevamos en la enmiendas a los presupuestos de a Junta", relató Blanco.

"Hay ejemplos de este tipo en todas las comarcas de la provincia de Cádiz porque Juanma no lo ha hecho y Juanma no lo hará. En este momento tenemos a todo el PP en Fitur vendiendo la provincia en beneficio de grandes empresarios mientras deja los centros de salud públicos tiritando y este Partido Popular vota en contra de medidas que benefician a la mayoría social como la ayuda al transporte público. Eso, beneficiar a empresarios y abandonar a la mayoría de gaditanos y gaditanas es lo que Juanma hace", concluyó la portavoz de Adelante.