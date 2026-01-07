El Juan Sebastián de Elcano ya está en Cádiz listo para iniciar su 98 crucero de instrucción

Fiel a su cita con el mes de enero gaditano, el Juan Sebastián de Elcano ha llegado este 7 de enero al puerto de Cádiz, donde ya espera para iniciar este próximo sábado su crucero de instrucción número 98, que está centrado en el Caribe y los Estados Unidos, recorriendo ocho países y más de una decena de puertos hasta regresar a Cádiz el próximo 31 de julio.

Precisamente con motivo de la partida del buque escuela de la Armada Española este sábado, la asociación Cádiz con Elcano lidera la programación que la ciudad rinde a esta embarcación que está a punto de cumplir sus primeros cien años de vida, además de haber lanzado un llamamiento a armadores y embarcaciones de la provincia a engalanar sus barcos y acompañar al buque en sus primeras millas de navegación por la Bahía y a la ciudadanía a acudir a la salida del barco desde los diferentes balcones que propicia la ciudad.

Esta programación arranca este jueves 8 de enero con un homenaje a Álvaro de Bazán en el 500 aniversario de su nacimiento, con la participación del comandante del Elcano, José María de la Puente, que ofrecerá detalles de este crucero de instrucción en una conferencia que ofrecerá a las 20.00 horas en el salón de actos de la Fundación Unicaja.