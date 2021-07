Un joven programador de Cádiz crea One2win, resucitando el espíritu de HQ Trivia

Los clásicos nunca mueren. Sobre todo si las nuevas generaciones los reinterpretan, los mejoran y consiguen crear algo nuevo. Pasa con la música, con la tecnología, con la gastronomía, con la televisión y, como no, con los siempre populares concursos de preguntas y respuestas. Que, como saben, ya existían, y muy buenos, mucho antes incluso de que naciese Jordi Hurtado.

Pues eso mismo es lo que ha hecho Jesús Higueras, alias Gran PC, un jovencísimo –23 años– y autodidacta pero muy experimentado programador gaditano. Ya entre 2011 y 2013 participó en el proyecto de The Stanley Parable, un videojuego de aventura conversacional disponible para Windows, Mac, Linux y Steam que sigue cosechando un éxito mundial y del que ya se prepara un remake. La nueva criatura se llama One2win y se trata de una especie de trivial en directo e interactivo para móvil, completamente gratuito, pero con premios en metálico. Lo presenta Mike Torrejón, Migue o Migué para los amigos, un veterano trabajador de los bares con música gaditanos que estudió arte dramático en Córdoba.

En cualquier caso One2win es tan sólo una de las actividades de Dabbleam, una empresa fundada por Jesús y su hermano, proveedora de soluciones tecnológicas, ya sean de ciberseguridad, diseño a medida, páginas webs, aplicaciones, alojamientos, servicios online e incluso montaje de servidores. Pero dejemos que sean Jesús y Mike quienes nos lo expliquen desde el microplató improvisado en una trastienda gaditana en el que se fragua todas las semanas el concurso:

“One2win es un concurso experimental en directo para móviles en el que en un ratito de 15 minutos largos hacemos una serie de preguntas a los participantes que pueden responder en directo con su propio smartphone u ordenador. Solemos empezar con una pregunta muy fácil y a partir de ahí se va complicando progresivamente”, explica Jesús.

"Estamos adaptando la tecnología para que cualquier empresa pueda crear su show” Jesús Higueras Programador y creador de One2win

“Lo que tiene de especial es que apenas si hay ya concursos parecidos en activo. El concepto se creó en 2017 en Estados Unidos. La empresa cerró, regresó, pero volvió a cerrar. En español no hay ninguno ahora mismo. Nosotros estamos haciendo una versión localizada en España, con preguntas temáticas que la gente pueda responder desde aquí, pero que sean universales porque tenemos a gente jugando desde Australia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos e incluso desde India. Es sorprendente”, confiesa.

“Otra de las cosas especiales es que creo que conseguimos crear esa sensación que genera estar viendo un concurso en la tele, un Pasapalabra, un Saber y Ganar... Eso de ¡Esta pregunta sí que me la sé! ¡Y le gritas a la tele! ¡Y golpeas el mando! Sólo que aquí sí que puedes responder. La interacción es instantánea y sabes si has acertado o no, pero no sabes si vas a ganar hasta el final”, cuenta Mike con el mismo énfasis profesional que le pone al programa.

"Creo que transmitimos esa sensación de estar viéndolo en la tele, pero pudiendo interactuar” Mike Torrejón Presentador de One2win

¿Y cómo se puede participar en One2win? “Es súpersencillo. Puedes entrar desde cualquier dispositivo en la página web del juego, que es One2.win, pones tu número de teléfono, un nombre de usuario y, si quieres, una foto. Si lo activas, te enviaremos un recordatorio antes de la partida para que te conectes y ya dentro, vas hablando por el chat con la gente hasta que empieza. Es muy fácil, muy intuitivo”, dice Jesús. “One2win no es un juego de apuestas porque es completamente gratuito”, aclara. “No hay posibilidad de pagar ni de adquirir ninguna ventaja con ningún pago”. Se juega todos los domingos a partir de las 20:00 horas, en ese momento especialmente tonto del fin de semana.

Pero ¿hasta qué punto es un producto original hecho en Cádiz “Yo jugué a todos los shows similares que pude encontrar, me fui quedando con lo que me gustaba de cada uno y me esforcé en entender por qué, para darle a cada uno la misma experiencia que yo estaba teniendo. Para mí este juego era muy importante porque era un ratito en el que podía desconectar de lo cotidiano. El código es cien por cien original, está escrito totalmente desde cero en el transcurso de unos cuantos meses. Los conceptos están basados sobre todo en HQ Trivia, que fue la versión estadounidense, pero tenemos más conceptos que están en desarrollo, totalmente originales y espero poder enseñar pronto estos nuevos tipos de juegos y de interacciones”.

"Empecé a programar con siete años y me preguntaba cómo funcionaban las aplicaciones, hasta que lo descubrí" Jesús Higueras Programador

Jesús Higueras es un autodidacta nato. “Empecé a programar con siete años, a hacer páginas web con mi hermano y a trabajar un poquito en juegos por mi cuenta. Hice amigos por internet y aprendí inglés por internet. Yo jugaba y me preguntaba: pero esto ¿cómo funciona? y empezaba a modificar cosas hasta que llegué a entender completamente qué hace que los juegos y las aplicaciones funcionen para poder crearlas desde cero. Trabajar en The Stanley Parable fue un antes y un después en mi vida y es lo que me permite poder estar trabajando en estas cosas”.

Higueras se plantea como objetivo mantener la actividad comercial de su empresa y sus ingresos para sostener el concurso y tener más tiempo para innovar en él. “Ahora lo financiamos nosotros y esperamos que un futuro podamos convertirlo en algo rentable. Con anuncios cortos, siempre con respeto al usuario, nada de rastrearte por internet y darleanuncios a medida. Y también planeamos adaptar la tecnología que hace posible One2win para que otras empresas puedan hacer sus propios shows interactivos en directo”.

Pero, ¿cómo llegó a formarse el tandem Higueras-Torrejón? "A medida que empiezo a establecer conversaciones con Jesús y comenzamos a contarnos nuestras vidas en los bares donde él y yo solemos trabajar, entre ellos el Rollin' Rock, veo que jugaba en el móvil. Y me dijo: algún día voy a hacer uno de estos juegos online. Y tú vas a ser el presentador", recuerda Mike. A día de hoy ya llevan 42 ediciones. Y sólo una la ha presentado Jesús, por razones de fuerza mayor.

One2win trabaja ya en una edición en inglés para la que ha hecho un programa piloto con presentadores de Nueva York

One2win no se conforma con su versión española. Actualmente están trabajando ya en una edición remota con presentadores en Nueva York pero con los mismos valores que los presenciales que la española. "Hicimos un pequeño experimento hará tres o cuatro meses en un formato muy reducido. con 25 o 30 amigos y conocidos, y se disfrutó muchísimo. De hecho, antes de empezar a trabajar con Mike yo inicié el concurso, escribiéndolo, presentándolo y produciéndolo yo solo en inglés. Pero para llegar a una audiencia más grande en España necesitaba a alguien que diese mejor que yo delante de la cámara". No obstante, las dos veces que el Chicho Ibáñez Serrador de este Un,dos,tres gaditano se puso ante las cámaras tuvo también muchos éxito.

La tecnología y el formato pueden aplicarse a exámenes, a cursos de formación, a foros, a monográficos de empresas

¿Quién prepara las preguntas? "Solemos hacerlo entre los dos. Yo suelo hacerlas muy difíciles, pero Miguel me ayuda y equilibramos,", dice Jesús. Una vez que la suerte está echada, Mike tira de pedagogía y explica la respuesta correcta. Entre una cosa y otra, pueden insertarse unos vídeos relacionados, memes y referencias musicales, algo encanta a los concursantes usuarios de un chat en directo y sin censuras, dentro siempre de lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero bajo la inmensa correa de Mike para con sus a veces atorrantes y políticamente incorrectos colegas.

La tecnología genuinamente gaditana de One2win y su formato "no tiene por qué limitarse sólo a este concurso, con el que estamos muy contentos", plantea Mike Torrejón. "Puede aplicarse a términos de estudios, se pueden hacer exámenes telemáticos, ponencias de congresos, cursos de formación, académicos o de empresa, programas monográficos para empresas y medios de comunicación que se planteen foros, podemos hacer lo que nos pidan dentro de nuestras posibilidades, que cuanto más apoyo tengamos, serán mayores".