José Ramón Ortega se queda sin rivales y continuará como secretario local del PSOE de Cádiz

José Ramón Ortega será reelegido este martes como líder del PSOE en la ciudad de Cádiz. El plazo para presentar candidaturas acababa a las 17.30 horas de este lunes y al final no hubo candidatura alternativa por lo que Ortega, que encabeza la única lista presentada en tiempo y forma, será ratificado como secretario local del PSOE de Cádiz.

Esta reelección tendrá lugar en la asamblea que se celebrará este martes en la sede del PSOE local de Cádiz, en la calle Gaspar del Pino, entre las 18 y las 21. Al no tener oponente alguno, a partir de ahí comenzará la segunda etapa de Ortega al frente del partido, un cargo que asumió en enero de 2022, cuando relevó en la secretaría general a Fran González, hoy delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

Al igual que sucedió hace tres años, José Ramón Ortega vuelve a tener en esta ocasión el respaldo del romanismo, una corriente con un largo recorrido en la ciudad de Cádiz y que ha optado finalmente por apoyar esta candidatura a cambio de varios puestos en la dirección local.

Finalmente los que se quedan fuera son los partidarios de Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y secretario provincial del PSOE. En las últimas fechas Ruiz Boix había propuesto como candidato de consenso para dirigir el partido en Cádiz a Manuel González Piñero, veterano dirigente socialista, ex concejal en la etapa de Carlos Díaz, ex gerente del Patronato Provincial de Turismo y ex delegado provincial de la Consejería de Turismo, además de ex presidente local del PSOE. Sin embargo, esta opción, planteada claramente para apartar a Ortega de la secretaría general, ni siquiera ha sido valorada por la actual dirección, que ha mantenido su apuesta por la reelección de su líder.

De cara a esta nueva etapa el principal objetivo de la nueva ejecutiva local que seguirá liderando Ortega será un nuevo intento por recuperar la Alcaldía de Cádiz 30 años después de perderla. Esa cita será dentro de dos años, en la primavera de 2027, y los socialistas se aferran al hecho de que en los últimos comicios locales, los de 2025, crecieron en representación en el Ayuntamiento, pasando de los cinco concejales obtenidos cuatro años antes a los sietes que tienen ahora, lo que le convirtieron además en la segunda fuerza política de la ciudad, al superar a Adelante. Todo apunta a que el alcaldable del PSOE en 2025, Óscar Torres, repetirá como candidato a la Alcaldía dentro de dos años.