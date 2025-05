José Ramón Ortega manda en un PSOE de Cádiz desmovilizado

José Ramón Ortega fue reelegido la tarde-noche de ayer como secretario general de la agrupación local del PSOE en la ciudad de Cádiz y lo hizo con una mayoría amplísima pero en un partido claramente desmovilizado.

Los números hablan por sí solos. La candidatura a la ejecutiva municipal liderada por Ortega, la única que se presentó, logró el respaldo de 159 votos de los 164 que se emitieron, porque hubo cinco papeletas en blanco. Esto supone un apoyo muy firme de un 96,95% de la asamblea, un porcentaje prácticamente idéntico al que obtuvo hace poco más de tres años, cuando en enero de 2022 llegaba por primera a la secretaría local del partido gracias al respaldo del 96% de aquella asamblea.

Además, Ortega lograba que su gestión de estos tres últimos años fuera aprobada por unanimidad, mientras que la lista de dirigentes que propuso para integrarse en el comité provincial también obtuvo un respaldo nítido de un 95,7% de los votos emitidos.

Todo habría sido un paseo militar para Ortega si no fuera por un detalle para nada irrelevante. Y es que la asamblea de ayer tuvo un escaso seguimiento por parte de la militancia. Y aquí los datos son igualmente elocuentes porque de un censo de 408 militantes con derecho a voto sólo depositaron su voto en las urnas 159, es decir, apenas el 38,97% del censo. Este porcentaje sí es claramente inferior al de la asamblea de enero de 2022, cuando la participación, aunque fue realmente baja, de un 49&% del censo, fue diez puntos superior a la registrada este lunes.

El hecho de que hubiera una sola candidatura puede ser un elemento que desmovilizara algo a la asamblea, aunque también es verdad que los críticos con la gestión de Ortega, aglutinados en torno al pizarrismo aunque con aportaciones de otras sensibilidades, decidieron finalmente no solo no presentar una candidatura sino ni siquiera acudir a la asamblea o, al menos, no ejercer su derecho al voto.

El hecho de que estos críticos no presentaran una candidatura alternativa viene originado por la negativa final de los romanistas a cerrar un acuerdo con el pizarrismo. El romanismo, con Blanca Flores como principal apuesta, jugó a dos bandas en las últimas semanas, negociando con unos y con otros, para al final terminar dando su respaldo a Ortega pese a que los pizarristas le ofrecieron incluso la secretaría general del partido. Finalmente Blanca Flores ejerce ya como presidenta local del PSOE de Cádiz, una responsabilidad orgánica que compatibilizará con su cargo de subdelegada del Gobierno central en la provincia de Cádiz.

De momento no ha trascendido nada de si en esas negociaciones se ha abordado la identidad de la persona que liderará la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Cádiz en las eecciones municipales de 2027. El nombre del actual portavoz municipal, Óscar Torres, sigue encima de la mesa, aunque ahora no se puede descartar la opción de la propia Blanca Flores. En cualquier caso, aún queda mucho tiempo para abrir ese debate.

Lo que sí es evidente es que se abre ahora una etapa de claro distanciamiento entre las direcciones local y provincial del PSOE de Cádiz, algo que no había sucedido en los tres últimos años.