La IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos se rinde ante "la extraordinaria" María Vargas

Cádiz/Su cante es el cante gitano que le enseñó su padre, Manuel Vargas. Un cante "que huele a fragua" y "a las fuentes", cante, como todo cante del alma, que viene de los humildes y hasta de cierto tipo de sufrimiento que se instala en las tripas y se regurgita en arte. Un cante que María Vargas (Sanlúcar, 1947) se resiste a que se pierda, por eso, en el día en que se anuncia un nuevo reconocimiento más a su dilatada carrera, será la personalidad a la que se le dedique la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos, la cantaora sanluqueña lanza un mensaje a los jóvenes. "Que no se cansen, que abracen ese camino, que sigan haciendo y estudiando esos cantes, que no se pierdan, es lo que le pido a dios".

María es creyente, "muy creyente", por eso pone a dios como artífice de "la suerte" en su camino y a un hombre, su padre, como valedor para poder llegar en su tiempo a espacios en el flamenco, quizás, no al alcance de una mujer que no fuera acompañada. Ni una palabra para su propio talento, para su propio esfuerzo, sus reaños y su capacidad reconocida por compañeros y compañeras de la época dorada y de las posteriores en todas sus variantes de metales. "No en vano, María es la única mujer que ha grabado con Paco de Lucía y con Manolo Sanlúcar", ejemplifica Mario González, organizador de la iniciativa que se celebrará entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre en nueve municipios de la provincia de Cádiz.

Una cita que la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado este martes en el Palacio Provincial junto a la delegada territorial del ramo de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, y ante la presencia de los representantes de algunas de las localidades donde se desarrollará esta IV Bienal de Flamenco que este año crece con una nueva incorporación, Chipiona. Y con María Vargas, por supuesto. La indiscutible protagonista de esta puesta de largo a pesar de su modestia, de sus gracias infinitas a todos los impulsores del evento, de su mensaje a las generaciones que tienen en sus manos el futuro del jondo.

El flamencólogo Juan Garrido, y gran amigo de María, se encarga de decir quién es para quien no lo sepa. Y habla de esos extrarradios de la pompa y boato donde habita el verdadero duende, y habla de lo bien traído del homenaje a esta gitana en el año en el que se cumplen los 600 años de la llegada de su pueblo a la Península Ibérica, y habla de sus primeros pasos en tu tierra natal, y de la época del Madrid de los tablaos donde cantó junto a La Paquera o Adela la chaqueta y habla de lo orgullosa que su amiga se siente de la Medalla de Oro de las Bellas Artes y de ser Leyenda del Flamenco, y habla, por supuesto, de su cante por soleá, por seguiriyas, por caracoles y por cantiñas. Y, ante todo, de que es "una persona extraordinaria".

Extraordinaria. También lo ha dicho minutos antes Vanesa Beltrán. "Una cantaora y, sobre todo, una mujer extraordinaria con un gran corazón", la define la diputada que, al igual que la delegada Tania Barcelona, verbaliza el "compromiso" que deben tener las instituciones públicas "con la preservación del arte flamenco y con el apoyo a nuestros artistas flamencos". Motor de economía, revulsivo cultural, seña de identidad a cuidar y proteger...

La IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos, en ese sentido, ha encontrado escucha institucional en estos ocho años. Así lo afirma Mario González agradecido por "la confianza" mostrada en estas ediciones antes de adelantar parte de la programación de este 2025 donde caben "conferencias, foros, talleres, exposiciones, almuerzo solidario y, por supuesto, actuaciones".

Un adelanto de la programación

Cádiz capital, Jerez, Algeciras, San Fernando, El Puerto, Puerto Real, Chiclana, Sanlúcar y Chipiona son las ciudades en las que se enclavarán los contenidos de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos entre los próximos 1 de octubre y 30 de noviembre. Un programa que todavía sigue abierto y al que se sumarán más propuestas, pero del que Mario González puede ofrecer ya algún atisbo como que muchas de las actividades se celebrarán "en espacios emblemáticos de los municipios como sus museos, sus peñas o lugares tan significativos como la Venta de Vargas".

También adelantó la inclusión en la propuesta de conferenciantes como el propio Juan Garrido, Manuel Martín Martín o José María Castaño, entre otros, y la colaboración de las escuelas de baile de la provincia y, este año, "también de otros puntos de Andalucía", suma.

Anabel Rivera, Macarena Ramírez, Carlos Carbonell, Alba Bazán, Raquel Villegas, Encarna Anillo, Leo Power, Pedro el Granaíno, Alba Esper, José de los Camarones y Vanesa Reyes son algunos de los nombres que también estarán en la cita, según informan desde Diputación de Cádiz, patrocinadora del evento junto a la Junta de Andalucía.