IU lamenta el "precedente peligroso" de la sentencia en favor de Pemán

El TSJA entiende que el título de Hijo Predilecto de la ciudad de Cádiz concedido a José María Pemán en 1955 debe conservarse. Y el partido Izquierda Unida considera que la sentencia es "escandalosa". "No hay por dónde cogerla y es una vergüenza para cualquier persona que defienda los valores democráticos", ha afirmado el diputado de IU Toni Valero.

Cree IU que el TSJA ha realizado "una interpretación torticera de la Ley de Memoria Democrática que crea un precedente peligroso". Y es que según Valero, a tenor de lo fallado por el tribunal andaluz "ningún honor concedido por la Dictadura podría revocarse, porque obviamente Franco no condecoraba a represores sino a ciudadanos ejemplares". "El TSJA ha decidido mirar para otro lado ante la realidad histórica", insiste el diputado, que considera que más allá de "solo un poeta", Pemán fue "un propagandista activo del golpe de Estado y la represión franquista".

"No entendemos cómo el TSJA prefiere proteger el legado del Franquismo antes que defender la memoria de sus víctimas y el legado democrático de nuestro país. Es un pronunciamiento del todo vergonzante", afirma Toni Valero, que concluye pidiendo "urgentemente una reforma de la Ley de Memoria Democrática que impida estas maniobras jurídicas para que ningún tribunal pretenda el Franquismo".