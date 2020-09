El intercambio de roles de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz

El Partido Popular, en esta ocasión, ha salvado los muebles. El grupo municipal habitualmente señalado por el alcalde en las redes sociales porque “lo que le importa de verdad es paralizar la acción del gobierno local” (dijo el pasado 8 de septiembre) ha sido el salvavidas que ha permitido que la intención del equipo de gobierno de adjudicar el contrato de limpieza y recogida de basuras de la ciudad a la empresa Cointer salga adelante. Un papel que habitualmente juega el PSOE cuando Villero no entra en escena, como de hecho ocurrió hace unos días para el cambio de nombre de la Avenida Juan Carlos I, pero que en la mesa de contratación celebrada el miércoles correspondió al PP de Juancho Ortiz.

La propuesta de adjudicación del contrato a Cointer, aceptando las explicaciones de esta empresa en relación a una oferta que podía considerarse como temeraria por ser excesivamente baja en el aspecto económico y ambiciosa en la prestación del servicio y en la maquinaria que se pondrá en servicio, salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno y el rechazo de PSOE y Ciudadanos, siendo clave la abstención de los populares para que la balanza de la mesa se inclinara del lado de José María González y su equipo.

Las explicaciones del PP

El grupo presidido por Juancho Ortiz resume su posicionamiento en una premisa: “en cualquier proceso de adjudicación pública el criterio de los técnicos y la aplicación de la normativa y de la ley son los únicos elementos que deben considerarse”. Y en este sentido, recuerdan que en la mesa de contratación se presentó un informe elaborado por el área de Medio Ambiente que respalda la justificación que Cointer ha dado respecto a los elementos de su oferta; “sobre eso ningún político, de la oposición o del gobierno, debería anotar nada, a no ser que se viera de manera evidente un defecto de forma o de fondo, que no ha sido el caso”. Insiste al respecto el PP que en este tipo de escenarios “es responsabilidad de los técnicos informar y del equipo de gobierno ejecutar las acciones previstas en el proceso”.

El grupo popular se abstuvo en la mesa de contratación celebrada el miércoles (y no aprobó la propuesta) “porque consideramos que este proceso se ha iniciado tarde y mal y sin incorporar aspectos que a estas alturas del siglo XXI son esenciales para un contrato de este tipo”. “Pero en manera alguna se podría justificar el voto en contra de una propuesta técnica que en esa mesa de contratación se ceñía a la consideración sobre una posible baja temeraria, algo que no entraba dentro del análisis sobre la idoneidad del pliego, que es nuestra preocupación”, explican.

La posición del PSOE

Este posicionamiento no es compartido desde las filas socialistas, que el miércoles votaron en contra del informe de Medio Ambiente al considerar que la justificación que Cointer ha trasladado de su oferta “no se ajusta a la realidad”. Y varios son los aspectos que señala en relación a esta afirmación que trasladaba la concejal Rosa de la Flor.

En primer lugar, la edil traslada que la oferta de Cointer no cubre al 100% “el coste del personal que realizará el servicio”, poniendo de relieve que entre las justificaciones que ha dado la empresa “se toma como base una posibilidad de absentismo del 1%, cuando han llegado a tener un 27%”. Además, en esta cuestión de la plantilla, De la Flor insiste que en la oferta de Cointer “es tan baja que no cubre el coste salarial”, alertando de que se contemplan subvenciones o bonificaciones que son “meras expectativas que podrán producirse o no, y las licitaciones no pueden fundamentarse en hipótesis”.

El segundo punto señalado por el PSOE es el de la maquinaria ofertada por Cointer, “muy por encima de la requerida en el pliego” y que se ha justificado en la consideración “de reserva de esa maquinaria para obtener mayor puntuación”. “No olvidemos que este tipo de maquinaria está pensada para maquinaria ya amortizada, que dista mucho de lo ofertado por la empresa Cointer y que nunca se pondrá a disposición del servicio”, ha trasladado la concejal.

En último lugar, el PSOE justifica su voto contrario al informe de Medio Ambiente por no considerar justificados los costes relacionados con las mejoras ofertadas, “impidiendo el estudio completo de la viabilidad de la oferta”.

Críticas

En lo que sí coinciden socialistas y populares, más allá del voto emitido el miércoles, es en las críticas al pliego de limpieza y a la labor del equipo de gobierno. “Queremos un pliego que cumpla con la ley y con las directrices europeas, más allá de los criterios meramente económicos; un pliego que sea apto desde el punto de vista medioambiental, social y laboral”, concluye la socialista Rosa de la Flor. Por su parte, desde el PP se indicaba que el Ayuntamiento “podrá adjudicar el servicio de limpieza a la empresa que sea, pero si el alcalde sigue encerrado en la cocina y los concejales sin pisar la calle, la situación de suciedad, abandono y dejadez seguirá en Cádiz, porque además de hacer un proceso de contratación limpio e idóneo, este servicio depende del trabajo de sus concejales de gobierno que deben velar por el cumplimiento de lo estipulado, y este equipo de gobierno no trabaja ni en eso ni en nada”.