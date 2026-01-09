"Inminentes" obras en las Puertas de Tierra de Cádiz

Las anunciadas nuevas obras en el simbólico monumento de las Puertas de Tierra de Cádiz se ejecutaran de manera "inminente", según ha avanzado este viernes el alcalde de Cádiz que ha informado de la aprobación en la Junta de Gobierno Local del plan de seguridad y salud de estos trabajos.

Así, la intervención que realizará durante un mes la empresa sevillana Ágora Conservación del Patrimonio por valor de 60.000 euros viene a continuar la acción de urgencia que se llevó a cabo en el verano de 2024 tras detectarse fisuras en los arcos interiores de este Bien de Interés Cultural y de las que se derivó un informe que señalaba una patología en el hormigón armado que podía seguir provocando daños a la estructura si no se sometía a reparaciones y tratamientos oportunos.

En concreto, esta segunda actuación consistirá en la limpieza de los elementos corrosivos en la parte interior de ambos arcos con la aplicación de un producto específico en la estructura de forjado para volver a cubrir con mortero. Debido a la realización de estos trabajos, que tendrán lugar, preferentemente, en horario nocturno, se ha preparado un plan de tráfico donde "se intentará cortar dos carriles por secciones" para que estas obras no tengan "un impacto importante" en la circulación, tal y como ha precisado el primer teniente de alcalde José Manuel Cossi.

Además, presumiblemente, durante la próxima semana comenzará el estudio con drones que desde el Ayuntamiento se ha encargado a la Universidad de Cádiz para realizar un modelado completo de todo el lienzo de la muralla. "Se trata de una ortopantografía que permite identificar exactamente los daños y las patologías que tiene la muralla en distintas zonas. Con ese estudio concluido, que debería estar más o menos para el mes de abril, es cuando podremos hacer las mediciones exactas de aprobación del proyecto".

El proyecto al que se refiere Cossi es la tercera, y gran obra, a la que se someterán las Puertas de Tierra de Cádiz, su rehabilitación integral que cuenta con un presupuesto de 4 millones (donde se incluyen esos 60.000 euros de la segunda obra que está a punto de comenzar) que, previsiblemente, "se utilizará al completo porque son muchos metros de muralla" y que proceden del préstamo de 27 millones que pidió el Ayuntamiento de Cádiz a los bancos.

Un plan de actuación que se trabajará desde Urbanismo a la espera de los resultados de esta "exhaustiva radiografía" de la muralla de la ciudad que va a emprender al UCA en estos próximos meses.