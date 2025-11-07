Adjudicadas las nuevas obras para reparar el arco de las Puertas de Tierra

El proyecto de reparación de las fisuras detectadas en el arco de entrada al casco histórico de las Puertas de Tierra, en Cádiz, empezará a ejecutarse en cuestión de días. El Ayuntamiento ha adjudicado ya las obras de reparación necesarias; las segundas desde que en el mismo verano de 2024, cuando se detectaron las grietas, se realizaran unos trabajos de emergencia.

Los nuevos trabajos de reparación tendrán un mes de duración y costará al Ayuntamiento 60.000 euros, según ha anunciado el alcalde, que ha informado también que será la empresa sevillana Ágora Conservación del Patrimonio la que ejecute este proyecto que fue aprobado a finales del pasado año y que ha necesitado todo 2025 de tramitación.

Ha puntualizado Bruno García que esta operación en las Puertas de Tierra no guarda relación con el proyecto en el que trabaja el Ayuntamiento para ejecutar una rehabilitación integral de todo ese frente amurallado que divide extramuros del casco histórico. Una operación cifrada en 4 millones de euros cuya financiación está asegurada con cargo al préstamo de 27 millones que recibió el Ayuntamiento a finales del pasado año y que aún no ha empezado a ejecutar.

Obras en la Central Lechera

También en este viernes ha aprobado la Junta de Gobierno Local el proyecto para realizar "importantes mejoras" en la sala Central Lechera, el espacio cultural de la plaza de Argüelles. Una serie de actuaciones que suman 354.761 euros de presupuesto y que contempla la sala y las dos plantas del edificio.

Entre las deficiencias actuales, ha reseñado el alcalde la ausencia de baños en la planta baja, así como las dificultades actuales con respecto a la salida de emergencia, lo que limita el aforo de esta sala. En todo eso, y en otros elementos y estancias, se va a intervenir en unas obras que próximamente saldrán a licitación.

Y del mismo modo, ha aprobado la Junta de Gobierno Local el proyecto para realizar obras en la nave de la delegación municipal de Fiestas en la Zona Franca, en la calle Prado del Rey. El proyecto asciende a 174.415 euros, y necesita de cuatro meses para su ejecución.