La industria audiovisual gaditana gana músculo pero a pasitos pequeños

El III South International Festival Series ha vuelto a reunir a la industria gaditana del sector audiovisual, una familia que va creciendo en número de profesionales y empresas aunque les quedan muchos recursos e infraestructura para poder competir con la de otros focos a pesar de la nada desdeñable cifra de producciones que vienen a grabar por estas tierras.

El portuense José Manuel Rebollo ha presentado su segundo largometraje, Coraje, durante el festival. Una cinta nacida y rodada en Cádiz porque, como explica su director, para qué iba a hacerla en otro sitio. Los recursos han sido muy limitados tal y como ha sufrido su productor ejecutivo Rafa Caballero (jerezano afincado en Conil). "Un milagro", según explicaba durante el encuentro uno de sus actores más reconocibles, Antonio Dechent. Talento de Cádiz que consigue desarrollar aquí su trabajo gracias a la industria local.

Porque en esta provincia los profesionales reconocidos en el sector audiovisual no faltan, caso de los directores Alexis Morante (Camarón, la película), Juan Miguel del Castillo (Techo y comida) o del productor Álvaro Ariza (Tierra de Nadie). Aunque también hay ejemplos menos conocidos para el gran público. Víctor Basallote, que ha ejercido de ayudante de dirección en las películas de Rebollo, saca pecho con su corto Match, un thriller que ha sido el más laureado con 118 selecciones internacionales y acaba de recibir su premio número 17.

Basallote considera que "cada vez hay más profesionales y con una mayor calidad" en la industria gaditana y señala como uno de los responsables a Bruto Pomeroy como promotor de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz porque está moviendo el sector y es de donde están saliendo grandes iniciativas.

Rafa Caballero, que trabaja para grandes producciones como la reciente Cuando nadie nos ve para HBO grabada en Morón, reconoce que efectivamente cada vez hay más profesionales pero que faltan recursos. Apunta directamente a la falta de inversión pública, a los políticos que se ponen en la foto cuando hay que recoger premios pero que no apuestan por el talento local cuando presentan proyectos e ideas que quieren desarrollar. E insiste en que hay muchas formas de facilitar las cosas, con espacios, con tasas, con convenios de colaboración, en especie.

Es muy complicado para las empresas gaditanas hacer la inversión necesaria para tener grandes infraestructuras o equipamientos necesarios en las producciones más potentes. El número de proyectos que llegan hasta aquí no hace factible la adquisición de unos recursos que hay que buscar en Sevilla o Málaga en el mejor de los casos, muchas veces directamente a Madrid para traerlos hasta aquí.

Caballero, que ha trabajado para otra de las series presentadas durante el presente festival, Ella, maldita alma, sabe bien las posibilidades de tirar de la industria local. Ha rodado en Conil, Zahara y El Puerto para Plano a Plano y ha contado con profesionales gaditanos para la fotografía, auxiliares y ayudantes de vestuario. Lógicamente la productora es madrileña y ha traído a mucho equipo de Madrid, pero si el material de producción lo puede sacar de Cádiz o al menos de Andalucía, pues mejor, explica el también miembro de la Academia de Cine andaluza que tira para la tierra.

Pero, ¿en qué estado de salud está esa industria local para que las producciones puedan contar con ella? Como explica Basallote, las productoras buscan personal de un perfil más secundario porque vienen con sus directores, productores y equipo creativo básico del lugar de origen y lo que más reclaman son auxiliares que ayuden. Ha creado un grupo de whatsapp donde hay unos 150 miembros para crear sinergias dentro de la industria local.

Son intentos de unificar un sector en el que hay mucha dispersión, según considera Irene de Juan, productora de Innova Films y que ha intentando a través de la empresa de Film Service La Fonda crear una red fuerte que aglutine los recursos y profesionales. Organizaron hace tres años un primer congreso para buscar esa fórmula de unión, "los estatutos para crear una asociación los tengo redactados" explica, aunque no se han dado pasos definitivos. Desde Cádiz Film Office se ha publicado recientemente un catálogo de recursos, tanto de empresas como de profesionales, para facilitar a las producciones que acogen que cuenten con personal en el terreno.

Caballero apunta a la necesidad de abandonar los localismos y, a pesar de que funcionan bien los Film Office de localidades como Cádiz o Jerez, haría falta entrelazar mejor las potencialidades para ganar atractivo. Otra tarea en la que los representantes políticos pueden aportar granos de arena que sumen. Explica que el curso que dará recientemente en la Escuela de Cine ubicada en Puerto Real grabará en Jerez y anima a la unión de los municipios gaditanos con este fin.

Piluca Querol, de la Andalucía Film Commission, defiende también que cada vez los profesionales gaditanos tienen mayor calidad y que se han visto beneficiados del aprendizaje de las producciones que han ido llegando a la zona, incluso hasta el punto de ser reclamados por la industria internacional por el buenhacer. Por eso, dice, hay productoras que vuelven.

En definitiva, un camino de largo recorrido el que lleva la industria audiovisual gaditana pero al que le queda camino por andar. Que a veces se lleva buenas alegrías con la llegada de producciones que dejan trabajo para el sector pero que en su rutina se ve lastrada por la falta de recursos y de una inversión que apueste por sus historias y su trabajo. Y como dice Caballero, "ver a Spiderman volando por las azoteas está muy bien pero la gente necesita historias en las que se vea reflejado en el personaje" y para eso hay que contar lo que pasa aquí al lado, lo que podría pasarte a ti.