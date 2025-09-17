Los rodajes en Cádiz capital acumulan un impacto económico de 5,7 millones entre 2024 y 2025

Cádiz continúa hablando durante esta tercera edición del South International Series Festival de cine, de ficción, de su industria y de su conversión en plató y escenario de tantas escenas. La luz natural, la buena climatología, los 300 días de sol al año, los edificios históricos, el entramado de calles, el mar, la posible exención de tasas, los técnicos y profesionales del sector locales... muchos son los factores que se pueden seguir enumerando para explicar por qué una producción termina asentándose en el callejero gaditano.

El impacto económico acumulado desde enero de 2024 en la ciudad por los diferentes rodajes alcanza los 5,7 millones de euros. Esta cifra se desglosa en los 3,1 millones que dejaron en la economía gaditana las 47 producciones que grabaron durante el año pasado: 19 programas de televisión, 7 documentales, 8 rodajes publicitarios, 2 largometrajes, 3 cortometrajes y 8 videos fueron autorizados desde Cádiz Film Office, la oficina municipal encargada de esta tarea.

En lo que llevamos de año las producciones rodadas en Cádiz alcanzan las 30, con un impacto económico valorado en los 2,6 millones de euros. Hay que destacar el rodaje de la serie Young Sherlock a principios de año, una importante producción que grabó durante días en diferentes localizaciones del centro de la ciudad y que según fuentes municipales pudo mover cerca de los dos millones de euros en la ciudad.

La presidenta de Cádiz Film Office, Beatriz Gandullo, explicaba este martes en uno de los encuentros del festival de series dedicado a los rodajes gaditanos que desde la ventanilla única y el personal de esta oficina se intentaba que los equipos se encontraran con las menores trabas posibles. La también concejala invitaba a los creadores a que cualquier proyecto, sea de mayor o menor calado, contara con la ciudad porque aquí le recibirían "con los brazos abiertos".

Desde Cádiz Film Office se ha publicado recientemente un directorio de empresas y profesionales de la industria audiovisual que sirva como catálogo de recursos y guía a las producciones que vengan a grabar para que cuenten con personal local. Con esta acción se pretende reforzar la industria audiovisual gaditana intentando que estas grabaciones cuenten con los profesionales de la zona, así como facilitar el trabajo de producción de estos proyectos que eligen Cádiz como localización.

El catálogo de empresas cuenta con más de 40 compañías gaditanas en diversos campos de la industria audiovisual y de otros sectores necesarios para la estancia y acomodo de los equipos de rodaje. De este modo, se pueden encontrar desde servicios de catering (Momento andaluz), de barcos (albarco o Cruceros Sancti Petri), alojamientos (Q Hotels, Las Cortes) o impresión (Rimada, San Rafael) y publicidad (Cadigrafía).

Se pueden encontrar otros recursos más cercanos a la industria como la escenografía (Ras artesanos), la animación (Simprisa producciones), los efectos especiales (Robots can cry), los casting (The talent sea) y el vestuario (Look art studio, Dresses2kill, La Santa Streetwear o Mercedes Mayone).

Y por supuesto, empresas de Film Service (La Fonda) y productoras audiovisuales que ofrecen servicios de diverso tipo y especialidad superando la quincena de empresas dedicadas a este fin: El Sur, Contacto Visual Films, D'arte grupo, Imagen Factory, Inmediatec live, Innova Films, Las niñas de Cádiz, Mapache, Olivaloló, Paracon producciones, PCM Broadcast, Romantic People, Sala46 Films, Spotcádiz, Unshiny pictures o Warm Film Studio. Una industria local que continúa creciendo a paso lento.