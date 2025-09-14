Joaquín Varela ('Ella, maldita alma'): "Mi mantra es tirarme de coco y me ha servido para todo"

El gaditano Joaquín Varela, que forma parte del reparto de la serie presentada en el South 'Ella, maldita alma', posa en la Caleta

Compartí aula, risas y muchos buenos momentos en el instituto Cortadura con el protagonista de esta entrevista, Joaquín Varela (Cádiz, 1982), así que me permito la licencia de tutearle porque lo contrario sería engañar al lector. Este gaditano de voz y torrente fácilmente reconocibles forma parte del reparto de la serie 'Ella, maldita alma' que se presenta este domingo en el III South Series Festival. Supone su estreno en una serie nacional aunque lleva toda su vida metiéndose en personajes y contando sus historias.

Pregunta.¿Con qué tipo de personaje te ha tocado estrenarte en una serie de esta envergadura?

Respuesta.Pues mi personaje se llama Moha y es un pescador marroquí que lleva aquí ya instalado desde no se sabe cuándo. Es una persona migrante pero bastante integrado cultural e idiomáticamente y está inmerso en una problemática del pueblo que se irá descubriendo con el paso de los capítulos.

P.Está rodada en varias localizaciones de la provincia.

R.Sí, básicamente fueron tres exteriores. Conil, Zahara de los Atunes, que es donde se desarrolla gran parte de mi trama, y la lonja de El puerto de Santa María. Bueno y dos locaciones muy concretas en Barbate.

P.Los actores masculinos protagonistas de la serie son Martiño Rivas y Maxi Iglesias. ¿Te han robado el papel de galán?

R.Claro, me dijeron que era demasiado guapo, hubiera quedado artificial y no iba a ser creíble, así que me han tenido que rebajar a un papel más secundario (responde rápido y no ríe la broma hasta dar la réplica).

P.En tu estreno viene el festival de series a verte a ti en vez de ir tú a presentarte por ahí...

R.Pues básicamente. Dijeron, vamos a ver, el que hace de Moha es de Cádiz, pues el capítulo tiene que estrenarse en Cádiz, sino esto no tiene sentido, no tiene lógica interna (vuelve a responder con rapidez a la carga con amplia sonrisa)

P.Y una vez presentado ante el mundo como actor, ¿esta profesión viene para quedarse?

R. Hombre, esa es la intención, enfocar los esfuerzos en poder dedicar mi carrera profesional al mundo de la interpretación. Esto no es flor de un día, ya llevo interpretando personajes durante más de 20 años con mi empresa De ida y vuelta y me he curtido en la calle. Eso me ha dado un background, una personalidad actoral y unas herramientas que me han servido para irrumpir con fuerza cuando ha surgido la oportunidad con la productora Plano a Plano. Eso espero, vamos.

P.Pero esta no será tu primera aparición en televisión nacional.

R.Uf, ya sé por dónde vas.

P.¿Cómo fue la aparición estelar desde el público de 'La Revuelta' que terminó en pedida de matrimonio?

R.Eso no fue tan premeditado como pudo parecer, solo lo sabían tres o cuatro personas. Te cuento. La petición estaba al caer, lo habíamos hablado y el paso se iba a dar. Entonces me llega la oportunidad de asistir como público al programa, que además es el que más le gusta a María. Entonces lo vi clarísimo y ya fue todo surgiendo según los acontecimientos. Broncano no sabía nada y todo fue tal y como se vio. Estuvo gracioso, aunque me dieron un montón de palos en las redes sociales, donde fue uno de los videos más vistos de la temporada. Al día siguiente María llevaba una hora mirando el móvil cuando yo me desperté. Al mirarla me dice "no veas la que estás liando. En el 'As', 'La Vanguardia', 'Diario de Cádiz', 'La Voz'..." Y TikTok y Facebook echando humo, con comentarios para todos los gustos. Pero me lo tomo con humor, fue muy divertido, la verdad.

"De ida y vuelta ha sido... no te digo un máster porque son 25 años, ha sido toda una carrera. Y ahí seguimos"

P.La que se presenta hoy tampoco es tu primera serie porque con Daniel Pradotti llevas varios capítulos de 'Gaditanismos'.

R.Y de temporadas, que ya son varias. Las cosas de Dani, que tiene una incontinencia creativa acuciante, y claro, nos hemos juntado tres... (en referencia también a Inés Sánchez) Ahí están todas las inquietudes de la ciudad, las que tenemos nosotros y las que percibimos, que intentamos reflejar desde un prisma gaditano porque no nos sale de otra manera, la verdad. Con su poquito de carga, bastante humor, al menos lo intentamos, reflejar el Cádiz en el que nos estamos moviendo.

P.Dentro de un festival de series gaditano, ¿No cabe un 'Gaditanismos?

R.No está de manera oficial en cuanto a producción de series, pero sí que Dani ha hecho el reel promocional del South y en años anteriores se ha intentado hacer algo pero nunca ha cuajado.

P.Al final, el South tampoco es pa'tanto.

R.Tampoco es pa'tanto

P.Volviendo a tu interpretación de personajes, ¿cuántos te han tocado hacer con De ida y vuelta?

R.De ida y vuelta para mí lo es todo. Eso ha sido... no te digo un máster porque son 25 años, es una carrera. Y el aprendizaje con mis compañeros, fundamental, un montón de años juntos y ahí seguimos. Yo miro a Ana (del Corral) y sé lo que va a decir, con Sergio Torrecilla, Paula del Corral, Monchi Cruz... sabemos cuándo necesitamos un capote. Para mí lo ha sido todo en el mundo de la interpretación y en cómo formarme como actor, como intérprete, porque enfrentarse al público en la calle es de lo más importante. Habrá otras cosas, pero es un pilar bastante necesario o al menos que te otorga una serie de virtudes para improvisar, por ejemplo. En la serie, de hecho, el 80% de mis intervenciones han sido improvisadas. Al principio aparecíamos en guion con cinco o seis frases sueltas pero al ver el director lo que aportábamos (Silvana Navas, Luciana Gracia y Jean Zambrano), cómo dotábamos a la trama de un matiz más humano, más profundo, nos concedió la oportunidad de aparecer más y de improvisar más, y nuestros papeles se ampliaron.

P.¿Se verá esa trama en el primer capítulo que se proyecta en el Falla el domingo?

R.No lo sé, como no salga con la gente que va a ir a apoyarme me voy a llevar una carga... Es una de las tramas importantes de la serie, la parte social donde proporcionamos ese manto humano, pero no quiero desvelar nada.

"Dar pases en la calle ante más de 150 personas te da tablas, seguridad y chispa que ahora puedo canalizar en la interpretación"

P.Volvamos a tus personajes que se han ido sumando con años de romanceros e ilegales, con ese contacto directo con la gente en la calle. Me sorprendió cuando te vi presentando la final de Romanceros en el Falla esa capacidad de llenar el escenario y la familiaridad con la que te mueves e interactúas con el público.

R.Es fundamental en mi bagaje. Yo en Carnaval empecé en juveniles en el Falla con mi gran amigo Paco Vega, dos años, cuarto y primer premio, y luego pasamos a adultos con varios años a punto de pasar el corte. Salí también en una chirigota y luego me fui de Erasmus a Italia y estuve allí algún tiempo. Retomé en 2010 con una comparsa mixta de Juan Fernández y el Canijo de Carmona, yo con la guitarra en 'La mujer luchadora', que pasamos a cuartos. Yo tocaba pero eso de salir en una comparsa de Juan Fernández me daba un poquito de...

P.Pero tiraste para delante

R.Es que todo me empuja a lo mismo, tirarme de coco. Yo tengo tatuado en mi muslo una frase, Audentes Fortuna iuvat, que significa así a grosso modo "la fortuna sonríe a los osados", y ese es mi mantra, siempre lo he trabajado y creo que es un punto a favor a la hora de ejecutar algo y me ha servido para todo. Así que salí en el Falla tocando la guitarra creo que con bastante buen resultado, tanto es así que al año siguiente fui director en la misma agrupación, con Juan Fernández y don Juan Carlos Aragón que hizo más de la mitad de la comparsa, así que puedo decir que yo he salido con él, ahí lo dejo (ríe). 'Las rosas negras', comparsa mixta.

P.Y luego llega la calle

R.Que es donde yo me siento como pez en el agua. No me siento identificado con el rollo del COAC y lo dejo. Que me gusta, ehn, pisar las tablas, recibir el calor de la gente... que el que ha vivido eso lo valora mucho. Pero pierdo la motivación. Entonces mi compañero Sergio Torrecilla, con amplia trayectoria como romancerista, se queda sin su compañero Calixto que deja de salir y confió en mí. Entonces ahí ví el filón. En las rutas teatralizadas ya manejábamos el romancero con algunos personajes, sobre todo en el castillo de San Sebastián al principio.

Joaquín Varela con el castillo de San Sebastián al fondo, donde comenzó con sus personajes con De ida y vuelta / Julio González

R.A nosotros siempre nos valoraron que, además de la construcción del romancero en sí, con el cariño y el respeto que demostrábamos a las rimas, incluso sacrificando el humor en pos de una construcción gramatical idónea, correcta y creemos que justa para la modalidad, nuestro punto fuerte era la interpretación que es donde hemos destacado. Empezamos con Pizarro y Atahualpa, al año siguiente éramos dos gallegos que estábamos en una ría mariscando percebes y una ola nos trae a Cádiz. Ese fue para mí uno de los mejores carnavales con un pase de más de 300 personas que dimos entre Marqués de Cádiz y Ruiz de Bustamante que nunca olvidaré. Volvemos a lo mismo, a la improvisación, hubo cosas que nos ayudaron y aquello fue... apeteosis carnal.

R.Luego Sergio empezó a pensar que el momento del romancero había pasado y le apetecía algo con más gente. El romancero necesita de unas características ambientales particulares, un silencio especial, un clima... y empezamos a buscar otro formato porque ya hay más gente cantando que gente escuchando en la calle (bromea). Sacamos una chirigota con mi hermano (Los tres sujetos en el sintagma), al año siguiente se unió Pradotti (Supervivientes) y después de la pandemia mi amigo Andrés Ramírez me propuso salir en el gran Showmancero de Cádiz, donde quedó un proyectito muy guapo con la gente de Los Vivos, que eso es dar pases donde no hay menos de 150 personas. Eso es una locura. Todo eso te da tablas, seguridad y la chispa para poder improvisar de una manera orgánica, efectiva y que puedo canalizar en mi trabajo en el mundo de la interpretación.

P.Tú no has vivido solo rodeado de personajes ficticios sino que, como historiador, has intentado dedicarte a personajes reales pero al final has tenido que ir creando esos papeles.

R.Bueno gracias a De ida y vuelta, donde la mayoría del equipo somos historiadores e historiadoras, hemos dotado de ese rigor histórico al contenido de los personajes. Nos hemos preocupado mucho, y nos vanagloriamos, de darle esa formación histórica al personaje y su contexto dentro de la ciudad.

P.Cádiz como contexto, con un importante peso histórico, con el carnaval, te ha ayudado...

R. Esto es una tormenta perfecta, son imputs que mejoran, a mí personalmente y a cualquiera. Eso está ahí, en el imaginario colectivo, y va conformando, en mi caso, una personalidad adecuada a eso. Cádiz, como núcleo poblacional que lleva siendo poblada desde el siglo IX antes de nuestra era hasta ahora, ininterrumpidamente, eso imprime carácter en toda la gente que ha pasado por aquí. Yo creo que eso, ahora me voy a poner místico, eso está ahí, son energías.Y quiera que no, es la herencia inmaterial, que decía Levi. Eso te hace ser cómo eres y para esto es perfecto.

P.Y para cerrar, qué bien nos lo pasamos en Cortadura.

R.Hombre, por favor. Yo guardo un gran recuerdo del instituto, tanto en lo académico porque no me costó trabajo (eso va a sonar pedante, que hay muchos chavales que les cuesta mucho trabajo) y fue muy fructífero por el profesorado que conocí y, sobre todo, por la gran cantidad de amigos que aún mantengo 25 años después.

P.¿Se nos ha quedado algo en el tintero?

R.Bueno, ahora se ha estrenado la cuarta temporada de Fenicia, la ficción sonora de la cadena Ser y en la que también participo con muchísimos actores gaditanos espectaculares. Estoy muy orgulloso del personaje porque estoy teniendo un feedback muy positivo.