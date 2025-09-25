Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín

Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz

Cuenta con 42 puestos de artesanía y productos de alimentación, una zona de restauración, un teatro y un campamento romano

"Cádiz Romana no es una fiesta, es un festival cultural"

El Mercado Romano ha sido inaugurado en la tarde de este jueves en el Parque Genovés de Cádiz. Este espacio tematizado es uno de los alicientes del festival Cádiz Romana, dentro del programa 'Orgullos@s de nuestra historia' que organiza el Ayuntamiento de Cádiz.

Los asistentes podrán visitar los 42 puestos de artesanía y productos de alimentación, una zona de restauración situada en la zona de juegos infantiles, un teatro y un campamento romano, lugares en donde se podrá repasar la historia de Gades. Estará abierto hasta el próximo domingo 28 de septiembre.

Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
1/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
2/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
3/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
4/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
5/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
6/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
7/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
8/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
9/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
10/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
11/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
12/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
13/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
14/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
15/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín
Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz
16/16 Las imágenes del Mercado Romano en el Parque Genovés de Cádiz / Jesús Marín

También te puede interesar

Lo último

stats