"Cádiz Romana no es una fiesta, es un festival cultural"

Es pronto para hacer un balance de la iniciativa Cádiz Romana, pero sí para palpar las primeras sensaciones. Y sobre esto, la principal responsable del evento, la teniente de alcalde de Cultura Maite González, dice que son "muy buenas sensaciones en cuanto a participación, que es lo que queríamos con este proyecto. La participación de la ciudadanía en la parte cultural". "Esto no es una fiesta, es un festival cultural", agregó para incidir luego en la importancia de lo académico con las publicaciones, las conferencias "y la apertura de espacios patrimoniales". Todo ello "para acercar a la sociedad qué era Gades con actividades culturales de fácil acceso para todas las edades".

"¿Cuánta gente conocía este faro de Gades?, ¿sabíamos que daba la luz a los distintos barcos teniendo en cuanta que Gades era una de las ciudades más importantes del Imperio? Yo creo que eso no se va a olvidar y por ese motivo, lo relativo a lo conceptual y a la cultura se ha conseguido", expuso con rotundidad.

Maite González pidió "que la ciudad siga participando de las actividades, que están llenas. Esto es un movimiento a favor del conocimiento, de la historia y de la cultura, para estar verdaderamente orgullosos de nuestra historia".

¿Se puede hacer ya una comparativa con Cádiz Fenicia? "El año pasado fue lo más difícil. Era empezar un programa que creo que, a la vista de la aceptación, esperemos que venga para quedarse. Siempre es bueno recordar nuestra historia. Intentamos superarlo y creo que se ha conseguido", señaló

La edil advirtió que "no esperen que este programa vaya a repetirse año tras año. Hay cosas que se van a quedar, por supuesto, sobre todo en la parte académica, pero dependiendo de la temática habrá cambios, lo mismo en cuanto a los espectáculos. Lo del año pasado gustó, pero tenemos que acostumbrarnos a sorprender de otras maneras, sobre todo desde el ámbito cultural desde el punto de vista conceptual"-

Por último, González precisó que "estamos en la mitad de Cádiz Romana y nos queda mucho por dar. Invito a la ciudadanía a participar en lo que queda de programa".