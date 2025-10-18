Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz.
Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz

El puerto de Cádiz ha acogido este sábado 18 de octubre la celebración del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, un acto organizado por la Armada con la presencia de uno de sus buques, el 'Castilla', y con la asistencia de miembros de las distintas hermandades de veteranos de los distintos ejércitos, unidades y del Instituto Armada de muchos puntos de España

1/48 Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz. / Lourdes de Vicente
2/48
3/48
4/48
5/48
6/48
7/48
8/48
9/48
10/48
11/48
12/48
13/48
14/48
15/48
16/48
17/48
18/48
19/48
20/48
21/48
22/48
23/48
24/48
25/48
26/48
27/48
28/48
29/48
30/48
31/48
32/48
33/48
34/48
35/48
36/48
37/48
38/48
39/48
40/48
41/48
42/48
43/48
44/48
45/48
46/48
47/48
48/48

