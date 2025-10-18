Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz
El puerto de Cádiz ha acogido este sábado 18 de octubre la celebración del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, un acto organizado por la Armada con la presencia de uno de sus buques, el 'Castilla', y con la asistencia de miembros de las distintas hermandades de veteranos de los distintos ejércitos, unidades y del Instituto Armada de muchos puntos de España
1/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
2/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
3/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
4/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
5/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
6/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
7/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
8/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
9/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
10/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
11/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
12/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
13/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
14/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
15/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
16/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
17/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
18/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
19/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
20/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
21/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
22/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
23/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
24/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
25/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
26/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
27/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
28/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
29/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
30/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
31/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
32/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
33/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
34/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
35/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
36/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
37/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
38/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
39/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
40/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
41/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
42/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
43/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
44/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
45/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
46/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
47/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente
48/48Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz./Lourdes de Vicente