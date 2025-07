Huelga de autobuses en Cádiz: Los trabajadores salen a la calle para informar a los usuarios

Cádiz/Después de cuatro jornadas de servicios mínimos y manifestaciones, y ante "la nula respuesta de empresa y ayuntamientos", los trabajadores del servicio público de autobuses urbanos e interurbanos de Cádiz y San Fernando, que continúan en lucha, han decidido concentrarse junto a la plaza de España de la capital gaditana para informar a los usuarios de sus reivindicaciones durante este quinto día de huelga.

"Queremos pedir disculpas por las molestias que nuestra huelga de transporte público pueda estar causando en su día a día (...) Sin embargo, queremos explicar que es una medida necesaria para defender nuestros derechos laborales y mejorar nuestras condiciones de trabajo...", se encabeza el panfleto que se entrega a los ciudadanos y que una voz neutra reproduce en bucle por los altavoces instalados en la plaza de la ajedrez, muy cerquita del nudo de paradas donde los gaditanos y foráneos esperan pacientemente la llegada de diferentes líneas.

"Los usuarios están con nosotros, hasta ahora, sólo hemos recibido apoyos; sin embargo, la empresa no ha hecho ningún movimiento, absolutamente nada, al igual que los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando que, por cierto, la señora Patricia Cavada, alcaldesa de la Isla, dijo que iba a mediar y lo que nos hemos encontrado es con el anuncio de autobuses lanzaderas gratuitos a partir de este martes por la Feria del Carmen y la Sal. Y de nosotros, desde luego, no va salir ni un autobús más del 50 por ciento de servicios mínimos que marca la Junta de Andalucía, que ya nos parece hasta demasiado", explica el presidente del comité, Manuel Prado que, junto a muchos de sus compañeros, ha pasado la mañana del lunes en la céntrica plaza repartiendo las hojillas informativas y hablando con los usuarios que han mostrado curiosidad por sus reivindicaciones.

Algunos de los trabajadores de la empresa de autobuses Cádiz y San Fernando, en el quinto día de huelga. / Jesús Marín

Prado sí se muestra "muy satisfecho" con "la unión" de una plantilla "de unos 240 trabajadores" en la que "el cien por cien de los conductores y conductoras han respaldado la huelga y casi todos los inspectores y mecánicos". "La plantilla está unida, está fuerte, con lo que vamos a seguir con nuestras reinvindicaciones que consideramos fundamentales para garantizar un entorno laboral seguro y justo y un servicio de transporte público seguro y de calidad para los usuarios", detalla.

Así, la idea del comité de empresa de la firma tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca es continuar escalando en acciones reivindicativas. Acciones que se deciden en la asamblea que cada mañana celebran los trabajadores desde que se pusieron en huelga tras la infructuosa jornada "de cinco horas" del segundo Sercla -órgano de mediación entre trabajadores y empresa- que tuvo lugar el pasado 9 de julio. "Nada, nada, ni un movimiento, ni entonces, ni ahora", lamenta el representante de la plantilla.

Las reivindicaciones de los trabajadores

Como recuerda Manuel Prado, lo último que los trabajadores pidieron en el Sercla y que la empresa "no sólo no acepta, si no que no quieren ni sentarse a hablar" está recogido en los siguientes puntos: