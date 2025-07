La huelga indefinida en los autobuses de Cádiz, en puertas de Jennifer López y Marc Anthony, arranca este jueves 10 de julio

Cádiz/A las 00:00 horas de esta noche de jueves 10 de julio comenzará una huelga indefinida en los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y entre las dos localidades coincidiendo en su primera jornada con el concierto multitudinario que prevé dar a partir de las 22:00 horas Jennifer López en el Cádiz Music Stadium, el estadio Nuevo Mirandilla del Cádiz CF, recién convertido temporalmente en un gran auditorio. La protesta laboral afectará también especialmente a los usuarios mañana viernes 11 de julio, cuando Marc Anthony actuará en el festival Música del Mar en el puerto de una capital gaditana repleta ya de veraneantes y turistas.

Después de más de cinco horas de negociación con la mediación del Sercla (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) los representantes de los trabajadores y de la compañía Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA no consiguieron ningún tipo de acercamiento respecto al convenio colectivo , según confirmaron a este periódico ambas partes. Era su última oportunidad de llegar a un acuerdo y que se desconvocase la huelga indefinida, después de haber suspendido las dos primeras jornadas de paro a las que habían llamado. A esta movilización están convocados 240 trabajadores de todos los departamentos de la compañía y afectará a la circulación de 42 autobuses en y entre las dos localidades.

El comité de empresa ha convocado una asamblea de trabajadores para las 22:00 horas de esta noche de miércoles 9 de julio en la que informarán de la reunión y del desencuentro absoluto registrado en el Sercla y en la que no está prevista la votación de ninguna otra medida, ya que la convocatoria de huelga indefinida es firme. De hecho, la autoridad laboral ya ha decretado unos servicios mínimos del 50% que se pueden consultar en la página web de la empresa.

"La negociación está totalmente truncada porque los representantes de la empresa no ha aceptado ni una sola ni parte de ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores. Los mediadores del Sercla nos dicen que estamos jugando en campos opuestos", relató a este periódico Manuel Prado, presidente del comité de empresa con mayoría de UGT y de CCOO, pero con representación también de CSIF y USO. "La empresa solo habla de dinero y nosotros no hablamos de dinero, sino de mejorar condiciones laborales y de conciliación, de cumplir con los descansos, con la jornada y con los horarios", añadió. Prado asegura que estuvieron reunidos hasta las 17:00 horas, con algunos recesos de por medio.

"Hemos reducido nuestras reivindicaciones a lo mínimo"

"Hemos reducido nuestras reivindicaciones a lo mínimo, a los cuatro puntos esenciales de los que venimos hablando desde que nos sentamos por primera a negociar: aplicar los cortes de descanso de 15 minutos en las líneas de autobuses urbanos San Fernando y la mitad del servicio Cádiz-San Fernando, que es en la que la compañía tiene la mitad de la concesión; la incorporación del plus de tareas complementarias a la jornada para que no puedan quitárnoslo; dejar de tener licencias por debajo del Estatuto de los Trabajadores y mejorar otros pluses que consideramos que están por debajo de otros convenios a nivel provincial", explica Manuel Prado. Otra de las peticiones de los trabajadores a incluir en el nuevo convenio colectivo es la de registrar la jornada laboral de manera digital.

Desde el comité de empresa han recordado que la ciudad ha pasado de tener 11.537.000 viajeros en 2019 a 12.400.000 en 2024, "lo que supone cada vez más carga de trabajo a cambio de nada", ha argumentado en varias ocasiones el representante de los trabajadores.

"No se puede condicionar el servicio público al convenio", opina el director

"Hemos estado toda la mañana reunidos, desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, pero no ha sido productivo. Siguen en las nubes", responde a este periódico Leopoldo Pérez, director gerente de la empresa. "Al final todas las reivindicaciones son económicas y de organización del trabajo, que significan dinero o complicaciones a la hora de cumplir con lo que exige un servicio público. El servicio público hay que prestarlo. No puedes condicionar el servicio público al convenio. Es justo al revés", argumenta.

"Tenemos un convenio colectivo que nos ha costado 50 años de negociación y en el que se pueden tocar dos o tres cosas, pero no intentar cambiarlo entero. Además, es un convenio muy bueno que está por encima del provincial y no tiene mucho sentido", opina Leopoldo Pérez. "Lo que estamos ofreciendo es mantener el poder adquisitivo y en las situaciones en las que estamos, de concesiones vencidas, ir poco a poco viendo qué se debe hacer, qué se puede hacer y cuándo se puede hacer. Nosotros estamos donde podemos estar, en los alrededores del IPC. Pero se pide una subida de un 25% o un 30% en un convenio que ya es estupendo, por encima del provincial, y eso no parece razonable", sostiene el director de Tranvías.

"Al final firmaremos un convenio"

A la pregunta de si han calculado el coste económico que puede tener para la compañía y para cada trabajador cada día de esta huelga indefinida, el director-gerente responde que "ese no es el problema ahora; el problema es poder prestar el servicio público. Hay establecidos unos servicios mínimos del 50% y los trabajadores que quieran venir a trabajar, están en su derecho a hacerlo, entiendo". "Al final firmaremos un convenio, no es la primera vez que ha pasado esto, pero parece que hay que demostrar que se es buen negociador convocando huelga, una postura en la que priman los intereses sindicales sobre los demás", añade.

Las últimas jornadas de huelga que se convocaron en la empresa fueron en 2012, recuerda el director gerente de la compañía, "pero parece que a veces toca". "Esta huelga no tiene ningún sentido, es absolutamente desproporcionada y entendemos que es un abuso de derecho porque no está justificada. Al final se firmará un convenio; esperemos que la huelga no haga sufrir mucho a la empresa y a los usuarios innecesariamente", concluye.