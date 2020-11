Los hoteles de Cádiz extreman sus ofertas ante la crisis del covid

Sálvese quien pueda. Lo importante es que la crisis no te venza y te obligue a cerrar las puertas del establecimiento. Esa es la idea que impera a día de hoy entre los hoteles de Cádiz.

Están tirando la casa por la ventana porque saben que si siguen así o si se endurecen las medidas se van a a ver abocados a cerrar la baraja y dejar que pase esta nueva oleada de contagios a causa del covid.

No lo tienen fácil y lo saben. A excepción del Hotel Parador Atlántico, que como se suele decir en el sector, "juega en otra liga", todos los cuatro estrellas que aún permanecen abiertos (el Puertatierra y el Hotel Playa cerraron hace ya tiempo) andan dándole las vueltas a la cabeza y sometiéndose a continuas tormentas de ideas para intentar meter algo en la caja registradora, al menos para tener para pagar a sus empleados.

El hotel Tryp Cádiz La Caleta ha aprovechado el momento incluso para cambiar de nombre. A partir de ahora es conocido, tal y como aparece en su fachada como Hotel Cádiz Paseo del Mar. El establecimiento sigue perteneciendo a la misma matriz, a Meliá, pero ha cambiado de marca. Según explica su directora, Lidia Botia, "es simplemente un cambio de marca a otra de las muchas que están bajo el paraguas de Melia Hotels International".

A nivel práctico, el cliente de lo único que se va a dar cuenta es que el hotel se llama de distinta manera que la última vez que lo visitó. El servicio de cuatro estrellas que ofrece este establecimiento mantiene la misma calidad y lo único que lleva a cabo es una serie de cambios de estándares y ese cambio de marca, que no es otra cosa que una modificación interna dentro de la empresa Meliá.

De todas maneras, tampoco es cierto decir que el cambio ha sido caprichoso, la propia directora del centro, Lidia Botia, reconoce que el nombre antiguo, Tryp Cádiz La Caleta hacía mención a un lugar de Cádiz en el que realmente no se encontraba. Son varios kilómetros los que le distancian realmente de la playa de la Caleta de Cádiz. Es por eso la dirección del hotel y el departamento de marketing de Meliá llevaron a cabo una especie de tormenta de ideas para rebautizar el hotel y surgió la idea de Hotel Cádiz Paseo del Mar. "Se podría haber llamado Hotel Paseo Marítimo, pero finalmente hemos considerado que ese era el adecuado".

Cabe recordar que este es el tercer bautismo que vive este hotel ubicado en pleno Paseo Marítimo. En sus inicios se llamó Hotel Meliá La Caleta, luego ha sido el Tryp Cádiz La Caleta y ahora Hotel Cádiz Paseo del Mar.

Este tipo de cambios conlleva una serie de gastos y movimientos logísticos de los departamentos de marketing para hacer circular este nuevo nombre por todos los canales por los cuales se puede contratar una habitación. "A nivel de marketing, se llevan a cabo una serie de adaptaciones de algunos temas relacionados con la imagen, se comunica a nuestro partners. Por ejemplo, ya en Booking están avisados, además de los principales canales de venta. Y, como no podía ser de otra manera, nuestro propio canal de venta ya está adaptado a la nueva imagen de marca".

La directora del nuevo Cádiz Paseo del Mar, Lidia Botia, apunta que no sólo se llevarán a cambio una serie de estándares sino que se calibra la posibilidad de llevar a cambio modificaciones en el edificio, se supone que cuando la situación se vaya normalizando tras la crisis del coronavirus.

No corren buenos tiempos ni para los hoteles, ni para la hostelería ni para el turismo en general. así que toca agudizar el ingenio para buscar la manera de atraer clientela. Media España está encerrada entre sus fronteras y no les dejan salir de turismo. Buena parte de la otra media tiene miedo y sus planes están plagados de incertidumbres, por lo que prefieren casita y sofá. Pero hay aún un cierto número de personas o una tipología de clientela que sigue necesitando tener hoteles abiertos.

De hecho, el nuevo Hotel Cádiz Paseo del Mar cuenta sólo con un 10% de ocupación durante esta seman comprendida entre el 2 y el 9 de noviembre. Según la Dirección de este hotel, el perfil del cliente es del tipo corporativo, es decir, que se encuentra en nuestra ciudad por motivos de trabajo o por cuestiones empresariales. Lidia Botia nos resalta que hay muy poco alojado que no pertenezca a este perfil.

Pero hay que tirar la casa por la ventana si hace falta, y desde la cadena Meliá han ideado la campaña que han denominado wonder week, que no es otra cosa que casi una previa del Black Friday. Con eta oferta, Meliá da la posibilidad de que contratando entre el día 2 y el 9 de noviembre cualquier estancia de aquí al 31 de diciembre, el precio puede contar con una rebaja de hasta el 40% y el 50%.

Hotel Cádiz Spa Plaza

A muy pocos metros de este nuevo Hotel Cádiz Paseo del Mar se encuentra el Cádiz Spa Plaza, cuya directora, Noelia Martínez, afirma estar también en busca continua de ofertas para intentar superar esta crisis de la manera más llevadera.

Y no faltan las ideas. Por ejemplo, el Cádiz Spa Plaza, ubicada en la Glorieta Ingeniero La Cierva, al lado del Hotel Playa, cerrado desde hace ya tiempo, ha ideado la contratación de una habitación y un circuito termal en las instalaciones del spa de este hotel hasta por tres horas por 45 euros. Este tipo de ofertas está destinada, según explica Noelia Martínez, a parejas que quieran usarlo como regalo o bien para la que quieran disfrutar de ese circuito de aguas termales y, luego, una pequeña estancia en una de las magníficas habitaciones de este hotel. Esta oferta, según la directora del Cádiz Spa Plaza está también destinada a hombres o mujeres de negocio y que están de paso por la ciudad y que necesitan contar con un lugar en el que trabajar cómodamente o incluso para dar una siesta, después de una comida de negocios, y antes de meterse, por ejemplo, en carretera de vuelta a casa.

En cuanto a la ocupación, las cifras que maneja Noelia Martínez tampoco son demasiado halagüeñas, ya que tan sólo cuenta con un 15% de ocupación. La totalidad de sus clientes le llegan fruto de un convenio que mantiene este hotel con Renfe para alojar a los trabajadores de los trenes que llegan tienen que dormir en la estación de Cádiz para ponerse en marcha a la mañana siguiente.

A partir de eso, poco más, según Noelia Martínez, "ya tienen que ser personas que tengan alguna urgencia hospitalaria de algún familiar y que necesiten un alojamiento, o bien, algún trabajador que tenga que desplazarse a Cádiz durante unos días por cuestiones de empresa".

Barceló Cádiz

Otro cuatro estrellas de la ciudad sería el Barceló Cádiz, situado en la Avenida, a la altura de la Avenida de Portugal. Este hotel tiene esta semana una ocupación de un 9%, muy por debajo de la que podría tener en cualquier noviembre de cualquier otro año sin covid. Según su directora, Ana Casanova, casi la totalidad de su clientela es cliente de empresa, por lo que aquí, el turismo también brilla por su ausencia.

Pero a pesar de ello, el Barceló sigue adelante con su intención de no cerrar mientras que no les obliguen las autoridades sanitarias y aguantar el tirón como se pueda. De hecho, la cadena Barceló Hotel Group ha lanzado en todos sus hoteles urbanos de España una campaña promocional bautizada como 'Barceló de finde'. Esta campaña ofrece estancias de fin de semana en sus hoteles e incluye el Late check in/Late check out (con horas de entrada y salida con una gran flexibilidad), así como un servicio de telemedicina gratuito durante la estancia.

Senator Cádiz Spa Hotel

Otro cuatro estrellas de Cádiz, ya más tirando para el centro de la ciudad sería el Senator Cádiz Spa Hotel, ubicado en la calle Rubio y Díaz. Su director, Álvaro Gutiérrez anda también con el ánimo por los suelos a la vista de lo que hay y de lo que se avecina, pero no duda en sacar fuerzas de donde ya parece no haberlas y cuenta a este Diario que en su web cuentan ahora mismo con los precios más bajos del año, "y le diría que los más bajos de los últimos diez o doce años".

En cuanto a la ocupación de este singular alojamiento cercano al puerto de Cádiz, Gutiérrez cuenta que entre el 1 y el 7 de noviembre las reservas están al 20% pero prevé que la media del mes no supere el 10% de ocupación. El 80% de esta clientela son trabajadores de empresas y comerciales y "muy pocos a los que el ocio les trae hasta Cádiz desde provincias que aún no han sido cerradas por culpa de la pandemia del coronavirus".

Hotel Parador Atlántico

Por último, desde el Hotel Parador Atlántico, su director Eduardo Oriola detalla que la ocupación de su hotel el viernes, 30 de octubre, fue del 52%, el día 31, del 68%, el domingo 1 de noviembre fue del 50% y la previsión de ocupación del 2 al 8 de noviembre es de un 25% más o menos, "repuntando el fin de semana por la tarifa de residentes".

Esta tarifa de residentes forma parte de la última campaña con la que cuenta este hotel cercano a la playa de la Caleta y ofrece habitaciones a 75 euros con desayuno incluido para dos personas e incluye grandes descuentos en spa y en el restaurante "mientras estén vigentes las actuales restricciones de movilidad", según detalla Oriola. De esta oferta podrán beneficiarse todas las personas que vivan en la provincia de Cádiz teniendo siempre en cuenta las restricciones de movilidad marcadas por la comunidad autónoma.

En cuanto a la tipología de clientes, estos son mayoritariamente de carácter nacional y, dentro de este tipo, del entorno local o provincial, salvo los clientes que por motivos de trabajo se desplazan desde otros lugares en estas fechas, pero lo hacen por motivos laborales, según Eduario Oriola, director regional sur y director del Parador de Cádiz.