Un hostelero de Cádiz: “Tengo que cumplir la ley, pero no soy partidario del pasaporte Covid"

Cuando posiblemente queda poco para que el TSJA dé el visto bueno a la peticion de la Junta de Andalucía para que los hosteleros deban exigir el pasaporte Covid-19 a la entrada de sus establecimientos, como en otros países de Europa, en el sector se preparan ya para hacerlo. Y pese a que la mayoría se muestra partidario de esta medida como alternativa a otras más restrictivas, algunos la asumen de manera crítica. Es el caso de Dani Gallardo, propietario del Rollin'Rock, un bar con música del centro histórico de Cádiz que fue pionero en implantar todas las medidas preventivas frente al coronavirus que se fueron imponiendo en las distintas fases de la pandemia.

“Claro que estamos ya preparados y a la espera de ver en qué términos se establece en el BOJA. Hace tiempo que vemos que se está buscando la manera legal de implantar el pasaporte Covid como en otros muchos países de Europa”, comenta a este periódico. Pero, ¿es partidario de esta medida? “Yo estoy obligado a cumplir la ley. Ahora bien, no creo que en España, con un altísimo nivel de vacunación del 90%, el problema sean los no vacunados, que son una minoría. En Europa las cifras son inferiores y en países en desarrollo, infinitamente menores. Así que o se liberan las patentes de las vacunas y se empieza a distribuir masivamente o esto será otro parche. Pero insisto en que yo estoy obligado a cumplir la ley”.

Dani Gallardo está convencido de que la exigencia del pasaporte Covid le va a dar más trabajo, sobre todo los fines de semana, pero que con sus dos compañeros ya fuera de erte lograrán manejarse bien. “Habrá que estar más pendiente en la puerta y en el conjunto del local. Y a quien no quiera presentar el pasaporte, darle la oportunidad de interponer una queja o reclamación y de recurrir a la autoridad competente, que entiendo que será la Policía Local, para que dirima el problema in situ. Eso puede generar conflictos. Pero es a lo que me obligará la ley”.

Este hostelero confiesa que cuando se comenzó a hablar del pasaporte Covid estaba a favor de su implantación como medida alternativa a las duras restricciones de horarios y aforos que tuvo que sufrir, pero ahora no es partidario de su exigencia "porque se coartan derechos fundamentales como el de reunión y otros”. “Comprendo los motivos por los que se implanta, pero me asusta pensar que en un futuro se pueda exigir por otros motivos. Pero es a lo que me obligará la ley, a través de la Junta de Andalucía y con el respaldo del TSJA”, añade.

Respecto a la protección de los datos personales, Gallardo explica que habrá que ver en qué términos se establece en el BOJA, aunque entiende que la aplicación que lee el código QR no los almacena, pero que tampoco tendrá que exigir el pasaporte Covid por segunda vez a quienes le conste que tienen las dos dosis. En el caso de quienes presenten una PCR negativa en las últimas 72 horas, sí tendrá que hacerlo, por cada entrada en el establecimiento.