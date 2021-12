"Es mejor el pasaporte Covid a cerrar o bajar el aforo en bares"

El pasaporte Covid es ya de obligado cumplimiento para poder acceder al hospital comarcal Virgen de Las Monatañas, en Villamartín, desde que la Junta de Andalucía tomara esta medida el martes. La posibilidad de que este certificado de vacunación se implante también en bares y restaurantes trae consigo reacciones tanto de clientes como de dueños de estos establecimientos.

Como muestra, dos establecimientos de la Sierra, en concreto en Olvera, una localidad con baja incidencia del Covid en estos momentos, ven correcto si se lleva a cabo esta medida de implantación del pasaporte en la hostelería. Eduardo Pérez, dueño del Gastrobar la Estación de la Vía Verde en Olvera y El Corral de la Pacheca es uno de ellos.

“Prefiero la implantación del pasaporte Covid en la hostelería que restricciones en horarios o aforos. Al final todo el mundo se adapta. Se me viene al caso cuando se implantó la medida de no fumar en interiores. Al principio, más de uno se puso las manos a la cabeza y hoy nadie se acuerda porque es algo que se ha asumido”, dice.

Desde este verano, Olvera cuenta también con otro establecimiento que abrió sus puertas cuando había ya restricciones de aforo. Se trata de la taberna la Tarara, ubicada en la plaza de Andalucía, donde Gaby Medina y su socio Juan Antonio, dejaron Madrid para montar un restaurante de cocina tradicional actualizada.

“El pasaporte sería una buena medida para controlar el Covid porque se ha demostrado que con la vacuna se ha disminuido la incidencia del virus. Ojalá me llamen pronto para administrarme la tercera vacuna. No estamos por discriminar a los no vacunados, pero se ha demostrado que las vacunas son una buena medida para frenar la pandemia”, confiesa Gaby, que ve con buenos ojos lo del pasaporte para la hostelería. “Es preferible eso a tener que cerrar o bajar el aforo en los establecimientos, de pasar al 100% actual a volver al 50%. Con ello estaremos dando una seguridad al cliente”, sostiene.

Eso sí, este empresario pide a la administración que si se implanta se proporcione una aplicación o sistema cómodo y ágil para el hostelero con lector o código QR. La Tarara abrió sus puertas adaptando su propia decoración a las medidas restrictivas y de distancia de seguridad. “Se tome la decisión que se tome, lo que no queremos es que se vaya para atrás y vuelvan los recortes de aforo y aumento de la incidencia”, concluye Gaby.