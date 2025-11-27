Horario de la inauguración de la Navidad en Cádiz este viernes: encendido de luces, espectáculo de luz y sonido y atracciones

El Ayuntamiento de Cádiz dará comienzo este viernes 28 de noviembre a la Navidad con el acto de inauguración oficial del alumbrado extraordinario. La Plaza de San Juan de Dios acogerá el acto de encendido, que este año estará protagonizado por la bailaora gaditana María Moreno, un espectáculo que mezclará músic y efectos de luz y sonido.

El evento dará comienzo a las 19:00 horas. María Moreno encarnará al Espíritu de la Luz, una metáfora de la esperanza, la tradición y el arte gaditano que ilumina la ciudad y que encaja con la temática de esta campaña, ‘Una Navidad para Cádiz’. "Este novedoso espectáculo fusionará flamenco, música sinfónica ligera, efectos especiales y lumínicos y la arquitectura, convirtiendo el propio Ayuntamiento y la plaza en un escenario vivo", han informado desde el consistorio gaditano.

Luego, la jornada festiva continuará con la actuación del grupo gaditano flamenco ‘Puro Cádiz’, compuesto por voces femeninas y masculinas, que interpretará obras incluidas en su último disco ‘Herencia de un barrio’, villancicos flamencos.

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida al espectáculo, se ha instalado para la ocasión una plataforma reservada para este colectivo, que estará situada frente a la Iglesia de San Juan de Dios, detrás del quiosco, por lo que se recomienda la entrada de estas personas con suficiente tiempo de antelación por la calle Sopranis o la calle San Juan de Dios.

Estreno de los parques de Navidad

También desde este viernes abrirán al público los parques de Navidad de la Plaza de San Antonio y de la Plaza de España. El horario de lunes a viernes será de 15:30 a 23:00 horas y de 11:30 a 23:00 horas los días festivos. A partir del 18 de diciembre, el horario de apertura se ampliará de 11:30 a 23:00 horas.

Espectáculos diarios de luces en San Juan de Dios

El Ayuntamiento de Cádiz iluminará 65 calles y 22 plazas diferentes de la ciudad, tanto del casco histórico como de extramuros, y ha renovado el diseño del 50% de los adornos. Entre las novedades, destaca un nuevo espectáculo de luz y sonido en la Plaza de San Juan de Dios, que ofrecerá tres pases diarios, a las 19, 20 y 21 horas. Este bosque mágico de Navidad transforma la zona central de la Plaza de San Juan de Dios en un pasillo monumental de luz y naturaleza. Cada arco se compone de dos grandes ramas de árboles que se inclinan y se encuentran en la zona alta, a 12 metros de altura, formando una bóveda luminosa que envuelve a los visitantes.

Asimismo, también se ha estrenado un árbol de Navidad en la Plaza de la Catedral que alcanza los 17 metros de altura, y que cuenta con miles de luces leds cálidas y cientos de bolas decorativas doradas y burdeos, así como una gran estrella que corona la estructura.

El horario de la iluminación extraordinaria de Navidad será el siguiente: desde las 18 horas hasta las doce de la noche, del 30 de noviembre al 6 de enero. Los días 28 y 29 de noviembre; así como los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, el horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada, extendiéndose los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, hasta las 3 de la madrugada.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha destacado que se inicia "la campaña más importante del año, no sólo por su impacto económico en nuestro tejido local sino por la vida que aporta a nuestros barrios y por la ilusión con la que la vive la ciudadanía. Por eso, hemos querido llegar a más espacios y a más barrios ofreciendo casi 150 actividades y espectáculos durante la Navidad”.