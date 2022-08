Vuelven los guías turísticos ‘ilegales’ a Cádiz

No es que el convenio contra los guías ilegales que el pasado año firmaron Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz naciera como papel mojado –“nos consta que desde la Policía Local se ha estado actuando”–, pero con la llegada del mes de agosto este fenómeno, que deja en la estacada a los profesionales de este área, regresa con fuerza. Así lo confirma la presidenta de la Asociación de Guías, Intérpretes y Empresas de Guías e Intérpretes de la provincia de Cádiz, Vanesa Alonso, que ve “muy complicado” trabajar durante este mes en la ciudad.

“A nivel particular, yo he cerrado la empresa este mes (Descubre el Sur) porque mi perfil de usuario no tiene nada que ver con el perfil del turista de agosto, pero desde la asociación me consta el caso de muchos compañeros que no están pudiendo trabajar en Cádiz y han optado por dar sus servicios por otros puntos de la provincia donde estas rutas en las que se pasa la gorra o que están conducidas por gente no profesional todavía no están tan extendidas”, explica.

Para frenar este aluvión de freetours y de guías no profesionales que se sintió con fuerza durante el verano pasado, la Administración Local y la Regional acordaron un plan donde la asociación gaditana estuvo muy implicada con sus valoraciones y peticiones. Un plan que está en fase 1.

“Nosotros tuvimos una reunión con Ayuntamiento y Policía Local donde se nos informó que se iba a iniciar la fase 1 en la que la Policía, como no tiene potestad sancionadora, iba a comenzar a pedir los DNI a todas esas personas sospechas de hacer estas rutas de una manera ilegal para luego dar parte a los inspectores de la Junta que son los que pueden multar. Y nos consta que así ha ocurrido”, explica Alonso que confirma que, “de hecho, durante un tiempo parece que fue una buena medida disuasoria o, al menos, no las hacían de forma tan descarada pero ahora en agosto ya estamos viendo hasta en la misma puerta del Ayuntamiento guías de este tipo con sus logotipos y sus paraguas abiertos ahí en medio... Que parece que se están cachondeando...”, lamenta.

Alonso recuerda, además, la dificultad de que la persecución de estas actividades ilegales lleguen a buen término puesto que los partes de la Policía Local gaditana llegan a la Junta de Andalucía, a “tres inspectores turísticos que son los únicos que hay para toda la provincia de Cádiz, y ya están totalmente sobrepasados sólo con el tema de los apartamentos turísticos”, apostilla.

“También, entre nosotros mismos, surgió cierto debate por lo molesto que podía resultar que te pidan el DNI pero es que no todo el mundo que tiene una empresa y es profesional tiene el carné de guía autorizado y, sin embargo, con el DNI sí se puede comprobar si esa persona es autónoma, si tiene una empresa, si está dado de alta en RETA (el registro de estas empresas que lleva la Junta de Andalucía), si declara sus ganancias... Porque, al fin y al cabo, nuestro problema está ahí, en que no se juega con las mismas reglas para todos”.

Y es que la gerente de Descubre el Sur recuerda que las empresas turísticas que se mueven en la legalidad “pues pagamos nuestros 300 euros de autónomo, nuestro 15% de IRPF, nuestro 21% de IVA...” “No, no son las mismas reglas para nosotros que para los freetour de multinacionales con sede en países como Luxemburgo, que no pagan sus impuestos o de guías que no trabajan para una empresa sino que se registran como asociación, o ni eso, con lo que también están exentos de pagar impuestos y se dedican a pasar la gorra”.

Por ello, Alonso cuenta que “cuando le explicas a un cliente que tu ruta cuesta unos 10 o 15 euros hay hasta quien te dice que es un robo, y lo que no entienden es que esto es una profesión y nosotros vivimos de esto y pagamos nuestros impuestos y nuestro IVA”, incide.

Así, aunque es “complicado” atajar la situación y “se agradece” la disposición de las administraciones públicas con la firma de un convenio que se calificó en su día de pionero, a Alonso le hubiera gustado que hubiera tenido lugar “otra reunión antes del verano” con los responsables públicos. “En aquella reunión que tuvimos se nos emplazó para el día 29 de junio pero finalmente no se nos convocó desde el Ayuntamiento. Ahora el verano pues ya está perdido, esperaremos a que ya cuando avance septiembre vayan desapareciendo muchos de estos guías ilegales y que se nos convoque a un encuentro para ver si nos puede informar la Policía de si han tenido muchas incidencias o problemas al pedir los DNI durante este verano”, espera.

Complicaciones de una ciudad con obras

Además de la problemática de los guías ilegales, a los profesionales que conducen las rutas turísticas de nuestra ciudad se les está complicando “un poquito más” el verano con las diferentes obras que tienen lugar tanto en el perímetro de Cádiz (“como la que afecta a la zona de La Caleta”) como en su interior (“como la obra de peatonalización de la Plaza de España”).

“Entendemos perfectamente que estas obras tengan lugar en verano puesto que no hay riesgo de lluvias que dificulten los trabajos pero todas a la vez...”, riñe cariñosa Vanesa Alonso que si bien ve “los beneficios a largo plazo” de temas como la peatonalización, no deja de reconocer que “cada vez es más difícil ofrecer a los clientes panorámicas de Cádiz que los pongan en situación y los sitúen en el mapa, que es algo que hacíamos muy bien desde esos puntos como el Monumento de Las Cortes de la Plaza España o ese paseo desde el Campo del Sur a La Caleta que ahora está más deslucido”.