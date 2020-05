El que fuera candidato a la Alcaldía por el Partido Popular y presidente de este grupo municipal en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha puesto una historia en Facebook que también ha tenido su reflejo en Twitter en el que le lanza un dardo al alcalde José María González 'Kichi' a raíz de la contradicción entre su escrito de ayer sobre la gordofobia y las coplas que dedicó hace años desde las agrupaciones de las que formaba parte contra la entonces alcaldesa, Teófila Martínez.

Para ello adjunta un cuplé de la comparsa 'Los trasnochadores', obra de Jesús Bienvenido, que consiguió el tercer premio y en la que Kichi era uno de sus integrantes. En ello se habla de que lo femenino no se lo encontaraba a Teófila Martínez, o en otro cantaba lo de "chuparle la sangre a un gordinflón".

Nadie debería ser objeto de burla o critica por su físico. La obesidad no es un problema hasta q no afecta a la salud, q es lo q importa. Una lástima q quienes son tan sensibles ahora con obesos y con las mujeres juzgadas por su físico no lo fueran anteshttps://t.co/1drOSHmZOw pic.twitter.com/2Tx9P1it8B — Juancho Ortiz (@Juancho_OrtizQ) May 28, 2020

Ortiz dice que "nadie, ni por ser cargo público ni por otro motivo, debería ser objeto de burla o crítica por su físico. Nunca lo he entendido".

En este caso asevera que "personalmente no me importa lo obeso que pueda estar o no un alcalde. La obesidad no es un problema hasta que no afecta a la salud, que es lo que realmente cuenta; y en este sentido espero sinceramente que Kichi esté bien de salud, como no podía ser menos". Así, añade que "lo que sí valoro es que un alcalde trabaje más o menos, y que trabaje para sus vecinos, no sólo para los que le aplauden".

En el último párrafo es cuando entra de lleno en la crítica y afirma que "también valoro que los que ahora son tan sensibles con los gordos y con las mujeres, esas que han padecido durante años la crítica machista por su condición de mujer, esas mujeres que -como mi alcaldesa- fueron juzgadas por su físico y no por su capacidad, no tuvieran esa misma sensibilidad hace algunos años".

Por ello, finaliza diciendo que "tanto partirse el pecho por la igualdad... pero unas más iguales que otras. Hay quien lo llama cinismo".