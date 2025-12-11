Así somos los gaditanos

Las estadísticas reflejan, apoyándose en cifras, la realidad de cada sociedad, en Cádiz y en todo el mundo. Nos dicen las edades que tenemos, dónde hemos nacido y cuál es nuestro estado civil. Si estamos en el paro o tenemos trabajo y si hemos cursado algún estudio. Más en profundidad, se meten en nuestras casas y nos dicen los metros útiles de vivienda que tenemos y si vivimos con uno, dos o tres dormitorios, o vivimos solos. Las estadísticas dicen, también, cuántos pisos turísticos tiene una ciudad, cuántos visitantes recibimos y si la cesta de la compra sube más o menos.

Al final es un retrato de toda la sociedad y, por ello, un retrato de cada individuo. Después queda la parte más íntima que no se puede medir con una cifra: nuestros gustos, nuestros sueños, nuestros estados de ánimo.

El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística que nos cuenta las referencias del primer párrafo de esta crónica desde hace ocho décadas, venía elaborando un gran estudio de la sociedad española cada diez años. El Censo de Población y Vivienda del país. Aquel que, antes, se elaboraba con visita de los técnicos del propio INE a nuestras casas, donde rellenábamos un amplio cuestionario, y que ahora se actualiza mediante datos ya incluidos en todas las administraciones que marcan nuestro día a día.

Así, desde el último censo de 2021, cada año se produce una actualización de las estadísticas. La más difundida es la referida a la población, aunque siempre con la prudencia de que este no es el dato oficial que cifra el número de habitantes de cada localidad. Solo sirve para marcar una tendencia de cómo va el total de la pirámide de población. Para el dato estadístico oficial siempre hay que esperar al Padrón Municipal, que el Consejo de Ministros aprueba cada ejercicio en el tramo final del mes de diciembre.

En todo caso, la actualización del censo de 2021 correspondiente al 1 de enero de 2025, que acaba de publicar el INE, nos permite elaborar un retrato del gaditano mediante datos fríos.

La población más fiel a la ciudad de su nacimiento

De los ya casi poco más de 100.000 vecinos que tiene la capital, unos 62.000 han vivido en el mismo municipio desde que nacieron. Es el porcentaje de mayor fidelidad con su lugar de nacimiento junto a La Línea y Sanlúcar de Barrameda, frente al apenas el tercio de 'fieles' que tiene Chiclana como respuesta a más de dos décadas de espectacular crecimiento con familias procedentes de otras poblaciones, fundamentalmente la propia Cádiz.

Esta permanencia en Cádiz, a pesar de la falta de vivienda y de un empleo más especializado, afecta a la edad media de los gaditanos, que se acerca ya a los 50 años. El INE refleja que hay 20.000 vecinos con edades comprendidas entre los 16 y 34 años, que deberían de marcar el dinamismo de la ciudad. Un dato muy por debajo de los 32.000 residentes entre 55 y 74 años y cerca incluso de los que ya han superado esta última edad, que se acercan a los 15.000

Todo ello afecta sobre todo a un problema ya conocido en la ciudad, pues lo sufren cada año los centros escolares cuando inician el periodo de matriculación: cada vez hay menos niños. El dato es aún más alarmante porque la última actualización del censo refleja una más que notable caída en apenas cinco años: así en 2021 se cuantificaban 615 menores de un año, frente a los 468 del inicio de 2025. Lo mismo pasa con el grupo que pertenece a la educación infantil: de 1 año hay 130 menos en un quinquenio; cerca de 200 con 2 años y 210 menos con 3 años de edad. Hoy, los vecinos de la ciudad con 87 años de edad superan ya en número a los gaditanos que no han alcanzado su primer año de vida. Y los centenarios casi se han duplicado en este corto periodo de tiempo al pasar de 22 a 40. Y este dato de envejecimiento crecerá más porque con 99 años vivían a principios de este ejercicio 27 vecinos, frente a los 14 de 2021.

Vecinos bien formados

Si desde hace tres décadas, la capital viene soportando una importante sangría en su número de habitantes, a la vez que se produce un envejecimiento de su población, sí se mantiene en cabeza en cuanto al nivel formativo de sus vecinos.

En comparación con las grandes ciudades de la provincia, aquellas que superan los 50.000 habitantes, el INE (analizando datos a partir de los 15 años de edad), es la localidad con menos residentes sin estudios, igualada a Chiclana, una ciudad que ha crecido sobre todo con vecinos procedentes de la capital. Suponen aproximadamente el 3% de este total (algo menos de 3.000 vecinos). El Puerto se queda en un 3,2%, un 4% en San Fernando que se queda en un 4,3% en Algeciras. Jerez ya llega al 5,7% sin estudios que se dispara a un 8,3% en Sanlúcar y al 8,5% en La Línea. Destaca que el 30% en la capital cuenta con estudios universitarios.

Todo en una sociedad en la que conviven ciudadanos de más de 60 nacionalidades distintas. Liderando, lógicamente, los españoles, con 104.890 personas, le siguen los procedentes de Marruecos, con 854 vecinos; le siguen a gran distancia los 318 originarios de Bolivia y los 282 procedentes de Argentina. Comunidades con muchos residentes en Cádiz son la china, con 248; la alemana, con 222; la hondureña, con 219 y la británica con 203. Hay 83 ucranianos y 123 rusos.

Contando desde los 16 años, en la ciudad viven unos 35.000 solteros/as, frente a 43.324 casados/as y cerca de 10.000 viudos/as. En este último caso hay 4 que han sufrido esta pérdida entre los 16 y los 34 años de edad. Otros 7.500 gaditanos están divorciados, la mayoría ya por encima de los 55 años.