La gaditana Isabel Suraña, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos

La arquitecta gaditana Isabel Suraña Fernández se ha convertido en la nueva presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), y la primera persona colegiada en Cádiz que ocupa este puesto a nivel regional, que implica la máxima representación de los órganos colegiales andaluces. La que fuera a su vez la primera mujer decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz fue elegida este viernes 14 de noviembre en un acto que tuvo lugar en Granada, en el que salió victoriosa entre las cuatro candidaturas de distintas provincias andaluzas que habían concurrido al cargo, por una mayoría del más del 50 por ciento de los votos de los asambleístas que representan a todos los colegiados de Andalucía. Le acompañará en el mandato María de la Barca Fernández, colegiada de Granada, como Secretaria General del Consejo.

Tras su elección ha mostrado lo "orgullosa que me encuentro de haber sido elegida y que tantos compañeros confíen en mí para este cargo", ha declarado tras puntualizar que "presentarme ha sido una decisión muy importante en este momento de mi vida, afrontando el reto de representar a la profesión, defenderla, y llevar a la arquitectura a su máximo exponente a nivel andaluz".

Isabel Suraña, que fue decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz desde el año 2019 al 2023, impulsó bajo su mandato el denominado 'Visado verde', un sello de sostenibilidad para los proyectos arquitectónicos que incentiva criterios ecológicos, de eficiencia energética y de uso racional de los recursos que actualmente ya ha entrado en funcionamiento. También apostó por una defensa férrea frente al intrusismo profesional y trabajó para aumentar la presencia de arquitectos en comisiones de patrimonio institucionales, con la puesta en marcha de convenios con algunas administraciones para el asesoramiento técnico, la prevención de conflictos y una mayor participación. Asimismo reforzó la colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) mediante el Aula Universitaria de Arquitectura, que ofrece formación homologada, cursos técnicos y actividades divulgativas.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) es la organización profesional que agrupa a todos los Colegios Oficiales de Arquitectos comprendidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, constituida como una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Entre ellos, la mejor realización de la Arquitectura y el Urbanismo, entendidas como funciones sociales de interés público, y la defensa de la actividad profesional del Arquitecto al servicio de la sociedad.