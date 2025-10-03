Torcuato Cayón y sus edificios más simbólicos del Cádiz del XVIII protagonizan el Día Mundial de la Arquitectura en el Colegio de Arquitectos de Cádiz

El Colegio de Arquitectos de Cádiz celebrará el Día Mundial de la Arquitectura con un programa de actividades abiertas al público en el que destaca, por una parte, un homenaje a Torcuato Cayón, uno de los arquitectos más influyentes del Cádiz del siglo XVIII con su intervención en edificios muy emblemáticos en la ciudad. Y por otra, la visita guiada al nuevo edificio de Incubazul y un taller literario vinculado a la exposición de la artista María Alcantarilla.

Bajo el título ‘El arquitecto gaditano Torcuato Cayón de la Vega en el tricentenario de su nacimiento (1725-2025’)’, el lunes 6 de octubre, a las 19.00 horas, se celebrará un conversatorio con la participación de Beatriz Blasco Esquivias, catedrática de Historia del Arte, que contextualizará el periodo de transición entre el Barroco y el Neoclásico en el que intervino en la ciudad; el doctor en Historia Juan Alonso de la Sierra, que repasará la obra construida y proyectada en Cádiz y la provincia; y los arquitectos que durante las últimas décadas han actuado en varios edificios del homenajeado como Juan Jiménez Mata, con más de treinta años de trabajos en la Catedral de Cádiz; José Ignacio Fernández-Pujol, restaurador de la Santa Cueva y la iglesia del Rosario, y el arquitecto y ex-presidente de la Real Academia de Bellas Artes, José María Esteban, autor de diversas iniciativas y actuaciones en la iglesia de San Juan Bautista de Chiclana. El coloquio estará moderado por Tomás Carranza, Jefe del Área de Formación y Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

Los ponentes pondrán en valor la vida y obra de quien fuera discípulo de Vicente Acero y de su tío Gaspar Cayón, que con tan solo 26 años fue nombrado aparejador de las obras de la nueva seo gaditana y en 1767, arquitecto mayor de la Catedral Nueva, donde tuvo un papel fundamental. También dejó su huella en el Sagrario de la Catedral Vieja, el Hospicio Provincial (actual Valcárcel), el torreón de la iglesia de San Juan de Dios; la iglesia de San José, la iglesia de San Pablo, la ampliación de la Santa Cueva y la iglesia del Rosario. Además, proyectó importantes obras en la provincia como la iglesia de San José en Puerto Real, y la iglesia de San Juan Bautista y la capilla de Santa Ana en Chiclana.

Torcuato Cayón también destacó por convertirse en un “arquitecto puente”, al formar parte del ambiente barroco de Cádiz, a la par de introducir elementos que anticipan el gusto neoclásico, además de convertirse en una figura clave para entender la evolución de las instituciones arquitectónicas gaditanas del siglo XVIII.

Actos paralelos

La Semana de la Arquitectura continuará el jueves 9 de octubre con dos actividades paralelas. A las 12:00 horas se celebrará el taller ‘Reescribir la mirada’, en torno a la exposición de María Alcantarilla en la sede colegial, donde los participantes reinterpretarán fotografías para transformarlas en relatos, memorias o poemas. Y a las 18:00 horas está prevista una visita guiada al edificio Incubazul, a cargo del arquitecto Carlos Quevedo, autor del proyecto desde el estudio Carquero Arquitectos. Al acto asistirá también el delegado de Zona Franca, Francisco González.

Con estas actividades, el Colegio de Arquitectos de Cádiz busca acercar la arquitectura a la sociedad desde una mirada histórica, artística y contemporánea.