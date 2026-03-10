Fútbol de calle para adecentar la plaza Manolo Santander de Cádiz

Tras cinco meses de intervención -temporal y fastos carnavaleros mediante-, el cambio más notable que, al menos a la vista, la plaza Manolo Santander de Cádiz ha experimentado tras su anunciada reforma es la adecuación del área lateral donde jóvenes y niños se reúnen a jugar al fútbol. "Dicen ahora en el fútbol profesional que falta fútbol de calle. Pues el fútbol de calle siempre ha habido en la Viña y va a seguir habiéndolo", indica el alcalde de la ciudad, Bruno García, junto a su teniente de alcalde de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, que este martes han visitado unos trabajos que concluirán "en unos días".

El primer edil enuncia la sentencia mientras que observa cómo los operarios vierten la pintura azul de poliuretano sobre la nueva pista de hormigón -en sustitución del conglomerado de peor calidad existente- cercada por una verja de unos dos metros de alto que, en principio, "no estaba prevista", pero que desde el Consistorio se ha decidido colocar "a petición de los vecinos y de los comerciantes de la zona". Ya saben, escudo contra territorio de "grandes balonazos".

Una obra "pequeñita" reconoce el propio mandatario de la ciudad, pero "muy simbólica" ya que, asevera, ha cumplido "con un compromiso adquirido con los vecinos desde hace tiempo".

Un adecentamiento, más que una reforma como tal que, con "unos 80.000 euros" de la delegación de Mantenimiento Urbano, ha servido, no para reconfigurar el espacio, pero sí para trazar una modesta pista para el deporte rey; "cambiar el pavimiento entero de la plaza", que presentaba irregularidades, por pavimento terrizo (aripaq); y procurar algunas mejoras al parque infantil que protagoniza el espacio como la sustitución del vallado y del vinilo del Gran Teatro Falla -"que estaba muy deteriorado por efectos de la climatología- de una de las más características piezas de juego del conjunto, según ha detallado el responsable de Mantenimiento Urbano.

La visita del alcalde a la intervención en la plaza Manolo Santander se enmarcaba en el tour diez días, diez visitas con el que Bruno García quiso inaugurar el año 2026. Una visita prevista para el 19 de enero, pero que no pudo realizarse en su día por el mal tiempo que también ha tenido parado los trabajos que también se vieron interrumpidos durante la semana de Carnaval que se vive intensamente en la Viña.

Visita a Valcárcel en dos semanas

A unas calles de distancia de la plaza Manolo Santander, también en los dominios viñeros, una futura plaza espera su turno, la plaza proyectada a la espalda de Valcárcel, en la calle Celestino Mutis. Una obra en cuyo proyecto "ya se está trabajando" desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz.

"Probablemente, en una o dos semanas vamos a visitar las obras de Valcárcel con la presidenta de Diputación y representantes de la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía y ahí le daremos más datos de este proyecto", adelanta Bruno García.