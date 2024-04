Los exconcejales de Cádiz se unen para opinar

No es un partido político, ni mucho menos, aunque todos hayan militado o lo sigan haciendo. De hecho, no les unen entre sí las ideas; aunque tienen mucho en común. Un nutrido grupo de antiguos concejales del Ayuntamiento han decidido conformar una plataforma, un grupo de opinión, desde el que quieren aportar a la ciudad partiendo de la experiencia que en su día adquirieran en la gestión municipal o desde la oposición.

El punto de partida de esta iniciativa se pondrá el próximo día 19 de abril, el viernes de la próxima semana. Ese día se conmemora el 45 aniversario de la constitución de la primera Corporación de la Democracia, que presidiera el recientemente fallecido Carlos Díaz. Y ha sido elegido por estos antiguos ediles como fecha inaugural de esa aportación que desde entonces pretenden dar a la ciudad a la que ya dedicaron sus esfuerzos en mandatos anteriores.

El veterano José Blas Fernández, que es el concejal que más años ha permanecido en el Ayuntamiento (del que se retiraría en el año 2019), se puede considerar el ‘padre’ de esta iniciativa, que como él mismo cuenta busca “aportar ideas para Cádiz, para que las coja quien quiera, no solo el Ayuntamiento, sino también la Diputación, la Junta o el Gobierno central”.

“Esta idea surge porque los que hemos estado en la vida pública, hayamos gobernado o no, o las dos cosas, marcamos o seguimos las directrices de nuestros partidos por regla general; pero ahora tenemos la libertad de no estar sujetos a nadie, y creo que desde nuestra experiencia y veteranía podemos aportar todavía cosas a nuestra ciudad”, sigue contando Fernández.

De este modo, y uniendo ediles de todos los cuatrienios vividos en estos 45 años de Democracia y de todas las siglas políticas que han pasado por el Salón de Plenos, han confirmado su asistencia y participación en el acto inaugural del día 19 alrededor de 40 exconcejales del Ayuntamiento de Cádiz. Cifra a la que los promotores están convencidos de que seguirán sumándose antiguos ediles conforme se inicie esta andadura.

El colectivo de exconcejales no será entidad alguna, ni tendrá personalidad propia, ni estatutos, ni nada parecido. Lejos de toda esta formalidad, ellos buscan ser “un grupo de opinión que analizará todo tipo de asuntos y planteará las propuestas que consideremos oportunas y, sobre todo, beneficiosas para la ciudad”. Y ahí entran “proyectos urbanísticos, ideas para incrementar el padrón, para dar uso a edificios cerrados…”.

“Buscar fórmulas de mejora, sin atacar a nadie”, resume Fernández, que insiste en que esa independencia de cualquier sigla y ese carácter positivo ajeno a cualquier confrontación marcarán la hoja de ruta de este grupo. “Por ejemplo, no criticaremos que el gobierno tal no hiciera algo, sino que plantearemos lo que ahora creemos que se puede hacer”. “Entre otras cosas porque todos nos habremos equivocado en nuestro desempeño como concejal”, añade José Blas Fernández.

En este grupo de opinión no tendrán cabida los alcaldes (Teófila Martínez y José María González Kichi, que son los únicos que siguen con vida) “para no comprometerlos”. Una decisión que, entienden, todavía hace a este grupo de opinión más independiente. De igual modo, se caen de la posibilidad de participar aquellos ex que siguen teniendo cargos en sus respectivos partidos políticos, en otra muestra del interés por la independencia a la hora de trasladar opiniones.

Con este objetivo y esas líneas rojas marcadas, el homenaje a los 45 años del primer Ayuntamiento gaditano de la Democracia servirá el viernes de arranque de la labor de este grupo de opinión. A partir de ese día, la intención es reunirse periódicamente o cuando surjan escenarios en la ciudad que así lo requieran (ya sea por oportunidades que se anuncien o por problemas o cuestiones que surjan).

“Creemos que es bueno que haya un grupo que pueda opinar sobre las cosas de la ciudad, en lo que pensemos que se pueda mejorar, sin atacar a nadie ni buscar ningún responsable de nada, siempre en tono propositivo y desde la experiencia que nos ha dado a todos el paso por el Ayuntamiento en distintas etapas, con distintos gobierno y con funciones también diferentes de gobierno o de oposición". Esa será la voz de los exconcejales.