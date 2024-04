La sensibilidad del alcalde Bruno García

Una cosa es la realidad, el espacio físico, el político ante los micrófonos; y otra el universo digital, las redes sociales y el político (o sus asesores) ante el teclado. Una confrontación va por un lado, por una denuncia, por un control de la actividad política y la gestión municipal; y la otra es mucho más visceral y parece buscar siempre el fenómeno viral al que toda cuenta de red social (las de los partidos y grupos políticos también) aspiran. Es en ese segundo campo, en esa guerra política de tuits y cruces de mensajes y respuestas de uno a otro lado, donde el alcalde de Cádiz ha recibido más ‘leña’ de la debida esta semana; o donde él se ha sentido más atacado por la oposición. Más en concreto, por Adelante Izquierda Gaditana.

Por eso Bruno García no ha comparecido este viernes para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, que también. Pero el alcalde, que ha despachado las cuestiones técnicas y los detalles de los proyectos aprobados y de los expedientes abordados de la manera más rápida posible, ha comparecido este viernes para defenderse, al mismo tiempo que para criticar a su adversario, ese que ha tensionado el discurso de quien suele mostrar siempre bastante serenidad y mucha relatividad con la crítica política.

Y es que al alcalde lo han tachado esta semana de “insensible”, como ha repetido en reiteradas ocasiones durante la rueda de prensa. “Insensible” con las cuestiones sociales; a él, que insiste en su discurso en su intención de ser “el alcalde más social”.

Por eso, durante toda su intervención ha ido hablando Bruno García de sensibilidad, a la vez que iba poniendo sobre la mesa la solución de cuestiones que en estos últimos días han sido objeto de polémica o de crítica política. El presupuesto municipal, las viviendas de Procasa en alquiler con opción a compra y el comedor de Amigas al Sur. Ha sido aquí, en este último asunto, donde definitivamente García se ha detenido y ha abierto un capítulo especial a “la política que está haciendo Adelante Izquierda Gaditana” de intentar “un desprestigio en lo personal”.

“Les veo que están deseando que fallemos, que falle la ciudad. Y llevan así desde el principio”, ha afirmado García, que a continuación ha hecho un repaso por cuestiones en las que considera que Adelante estaba a la espera de algún ‘resbalón’ del PP. La bandera LGTBI “que no sólo no quitamos sino que ampliamos la programación”, la posible reprogramación de actividades culturales “que no hicimos”, la Regata “donde esperaban que falláramos, sino que hicieron todo lo posible por que falláramos porque no dejaron nada hecho”, el South, la Navidad, el Carnaval “que no parece que las entidades estuvieran descontentas según el balance que hicimos el otro día en el foro de Participación”…

“Me dicen que soy un insensible”, seguía repitiendo el alcalde, que no escondió su sorpresa -o indignación maquillada- por que AIG hable de cuestiones sociales que García entiende que está mejorando en estos meses al frente del Ayuntamiento o de presupuestos. “Hoy hemos aprobado el proyecto del albergue, se ha subido la inversión de la Ayuda a Domicilio, hemos aportado 50.000 euros más de ayudas a Tierra de Todos, que trabaja con migrantes; a María Arteaga, con personas sin hogar; y a Alendoy. Hemos anunciado el proyecto de la calle Soledad con veinte plazas más para personas sin hogar. Se ha ampliado la temporada del frío, que era la misma que había antes y que nosotros somos los que la hemos ampliado dos meses. ¿Y nosotros somos insensibles? ¿Y me lo dicen los que estaban aquí antes?”, ha reflexionado Bruno García.

“Si esa es la política de Adelante Izquierda Gaditana, ahí están”, ha concluido en referencia al resultado electoral del pasado mes de mayo, “que les llevó a reducir su presencia en el Ayuntamiento a más de la mitad”. “Y nosotros al contrario, más del doble”.