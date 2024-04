Procasa busca soluciones para los inquilinos que no ejerzan la opción de compra

La empresa municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Procasa, está tramitando la opción de compra que a lo largo de este año 2024 tienen que formalizar los inquilinos de las 28 viviendas de la calle San Juan Bosco que hace ahora una década fueron entregadas en alquiler. Un escenario que ya ha provocado críticas de la oposición y que llevó incluso al gobierno del PP a retirar el punto que iba a abordar a este respecto el último consejo de administración de Procasa, celebrado hace unos días.

El alcalde, Bruno García, se ha mostrado este viernes bastante tranquilo con esta cuestión, ya que la empresa de Vivienda estima que el 80% de esos inquilinos van a comprar sus viviendas. Una situación que se dibuja mucho más favorable que la registrada en otras promociones de alquiler con opción a compra, en las que según datos de la propia Procasa solo se vendieron 42 de las 158 incluidas en el programa.

Sí ha reconocido García que para el otro 20%, el que no ejercerá la opción de compra bien porque no puedan hacerlo o bien porque no quieran, "se están buscando soluciones para que puedan estar en las mejores condiciones posibles".

En esta línea, ha confirmado el alcalde que este jueves se celebró una nueva reunión entre los responsables de Procasa y los vecinos afectados, "con los que vamos a ir de la mano" para encontrar una solución, ya que la empresa municipal tiene intención de que todas esas 28 viviendas sean vendidas para no seguir soportando la carga que a día de hoy suponen los préstamos hipotecarios vinculados a esa promoción.

Buscando aparcamiento en Loreto y Puntales

En materia de Vivienda, también se ha referido este viernes el alcalde a la protesta vecinal que el jueves protagonizaron vecinos de los barrios de Loreto y Puntales ante el vallado del solar que la Junta de Andalucía ha vendido al Grupo Q para la construcción de 212 nuevas viviendas.

"Aquello no es un problema, es una solución", ha afirmado Bruno García para explicar que el vallado de ese solar es para construir "viviendas de protección oficial", tan necesarias en la ciudad. "Sí hay un problema de aparcamiento, que es algo distinto", ha añadido el alcalde, que ha asegurado que a este respecto "estamos buscando soluciones".

Ha informado el alcalde de que en la labor de desocupación del solar se han localizado 19 vehículos abandonados y la ocupación de varias personas, indicando que los concejales de Movilidad (José Manuel Verdulla) y de Urbanismo (José Manuel Cossi) ya han mantenido reuniones con los vecinos de una y otra barriada, "que piden cosas distintas". "Pronto les diremos algo", ha concluido García.