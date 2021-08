300.000 euros para sacar de la degradación al Paseo Pascual Pery de Cádiz

El Paseo Pascual Pery fue una excelente idea a la que no se supo sacar provecho y que acabó abandonada, entrando en una situación de eterna degradación y dejando al visitante la peor imagen de la ciudad, aunque sea uno de los grandes balcones de Cádiz a su Bahía.

Este equipamiento urbano cumplirá el próximo 2022 sus primeras tres décadas de vida. Diseñado en la última etapa de gobierno del socialista Carlos Díaz iba a ser la gran zona para el ocio juvenil, alejando el ruido a un extremo de la ciudad, sin nada de población.

El plan inicial funcionó a medias, incluso se reubicó allí la Velada de los Ángeles en varias de sus ediciones veraniegas. El resultado de todo ello ya es conocido. Y si no, basta con darse una vuelta por el Paseo, decrépito, a pesar del esfuerzo de algunos de los hosteleros que aún aguantan en la zona.

Gestionado por la Autoridad Portuaria, dueña del suelo, durante años el Ayuntamiento de turno ha buscado soluciones para este espacio de ocio urbano, sobre todo por la limitada oferta nocturna para los jóvenes pre-pandemia.

Ahora, con la ex alcaldesa Teófila Martínez al frente de la APBC se van a dar los pasos necesarios no sólo para adecentar este paseo, sino para reinventarlo.

En el Plan de Inversiones que por valor de más de 120 millones de euros ha anunciado la Autoridad Portuaria hasta 2025, hay una primera partida de 300.000 euros que se va a destinar para la “adecuación y mejora” de las instalaciones del Paseo.

Hay que tener en cuenta que la administración portuaria va a acometer un ambicioso plan de reordenación del suelo hoy ocupado por el muelle de contenedores y por el muelle Ciudad, dentro del proyecto que conectará Cádiz con su puerto y que afectará a 300.000 metros cuadrados de suelo.

La actuación en Pascual Pery, mediante fases, eliminará la degradación física en la que se encuentra, remodelando los espacios abiertos, hoy cubiertos de pintadas y de mugre, con columnas, muros y balaustradas en muchos casos destrozadas. Un espacio único que, sin embargo, no invita al paseo por el mismo.

A la vez se busca dar un cambio de 180 grados en el concepto de este equipamiento urbano.

Hasta ahora el Paseo Pascual Pery centra su vida en el ocio nocturno, con los bares que siguen funcionando y con la sala de fiestas. Más allá, permanece vacío durante el resto del día.

La intención de Teófila Martínez es que sea un paseo para todo el día y para ello será esencial la reurbanización del mismo y las apertura de establecimientos de hostelería durante todo la jornada.

En este sentido, la idea para el rediseño implica recuperar la imagen única que da a la Bahía y a la Alameda Apodaca, hoy imposible desde los bares que ya funcionan y poco atractiva desde la degradada balaustrada que mira hacia esta fachada de la ciudad.

A la vez, una vez se urbanice la expansión de Cádiz por los terrenos del muelle de contenedores, toda esta fachada también tendrá un evidente valor estético, que será otro aliciente visual para los restaurantes y cafeterías del Paseo.

Esta reforma, pendiente de cerrar el diseño definitivo, convertirá al Paseo Pascual Pery en una de las dos grandes puertas, la otra será el propio muelle Ciudad, para el espacio portuario reformado e integrado en la trama urbana. Suelo, inmenso para los cánones gaditanos, con espacio para equipamientos comerciales, de ocio y de industria limpia, con muchas zonas verdes y con hoteles y grandes áreas de restauración. Esta operación, cuyo primer pasó lo dará la APBC en el muelle Ciudad con una inversión de 2 millones de euros para su reurbanización, convertirá al Paseo Pascual Pery en uno más de los grandes balcones que Cádiz tiene al mar.