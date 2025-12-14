Espectacular crecimiento del coste del contrato del autobús en Cádiz

El servicio de autobuses urbanos de Cádiz ha experimentado como un intervalo de tres años de paréntesis, que se suman a todos los años anteriores de retraso en la tramitación de un nuevo contrato que se espera desde el año 2015 y que no llegará al menos hasta mediados de 2027 (según las optimistas previsiones del equipo de gobierno actual). En esos tres años que han transcurrido desde que el Pleno municipal aprobó la estructura de costes que suponía el primer documento fiable sobre el que se asentaría luego todo el expediente para licitar ese contrato hasta que el equipo de Bruno García ha finalizado la elaboración de una nueva estructura de costes ha cambiado bien poco. La nueva estructura, de hecho, apenas difiere de la anterior; o al menos, no presenta grandes diferencias con la que ya había sido aprobada.

Así las cosas, sí hay en este intervalo de tres años una notable diferencia respecto a ese futuro servicio de autobuses urbanos: su coste. Este capítulo sí ha experimentado un espectacular aumento. Hace tres años, el gobierno de Adelante presupuestó el nuevo servicio en 11,2 millones de euros anuales, contemplando ya entonces -igual que ahora- un contrato de doce años de duración. Ahora, este jueves anunció el alcalde, Bruno García, que el contrato tendrá un coste de 212 millones de euros; es decir, de 17,6 millones de euros por cada uno de esos doce años de prestación del servicio por parte de la empresa que resulte adjudicataria.

Es decir, que de un contrato a otro, de unos pliegos (que según el PP no estaban redactados) a otros (los que sí tiene el gobierno local ahora, a la espera de que el consejo consultivo de Andalucía los revise para su validación), el precio del servicio se ha incrementado nada menos que 6,4 millones de euros al año. Es decir, más de medio millón de euros mensuales de incremento.

¿Por qué se produce esa enorme subida económica? Uno de los factores que pueden haber influido en el precio ahora dado por los técnicos para presupuestar el servicio de transporte urbano de viajeros puede estar relacionado con las mejores prestaciones que desde el PP aseguran que han incorporado a la propuesta en la que venía trabajando Adelante hasta las municipales de 2023. Empezando por los autobuses, que Adelante contemplaba en un total de 48 nuevos, a los que se sumaban los seis híbridos en circulación desde 2022 (e inmersos ahora en un espeso proceso administrativo para que el Ayuntamiento reconozca, o no, esa deuda con Tranvía ya que fueron adquiridos sin expediente ni documentación alguna por parte del anterior gobierno que así lo sustentara) y que el nuevo pliego fija en 60 de nueva adquisición.

No obstante, esa diferencia respecto a los vehículos contrasta con los datos hasta ahora facilitados por el equipo de gobierno respecto a la plantilla de trabajadores. "Más de 150", cifraba el jueves el concejal de Movilidad respecto a la plantilla que necesitará el nuevo servicio con los incrementos de frecuencias y vehículos previstos; una cifra notablemente inferior a los 184 trabajadores que sí tenía concretamente detallada la propuesta de Adelante, que hablaba entonces (año 2022) de un aumento de plantilla en 26 empleados entre conductores, encargados del taller, personal de administración e inspectores.

Los gastos contemplados en 2022

A falta de conocer el detalle de la propuesta económica sobre la que se sustentarán los pliegos del futuro servicio de autobuses urbanos, conviene recordar que en el presupuesto hasta ahora existente de 11,2 millones de euros se preveían un gasto de 7.969.298,13 euros al año para satisfacer las nóminas y resto de costes laborales de esos 184 trabajadores que iba a tener la plantilla.

Por debajo de este coste, el principal del servicio, situaba el Ayuntamiento el combustible (1.152.477,29 euros, en concreto, con una estimación del precio del gasoil a 1,4 euros por litro) y el mantenimiento de la flota de autobuses (que necesitaría cada año una inversión de 1.082.598,10 euros, a razón de 0,409 euros por cada kilómetro recorrido por cada uno de los vehículos).

Le seguían en ese presupuesto el seguro de los vehículos (con un presupuesto de 224.000 euros), el alquiler de las instalaciones que necesitará la empresa adjudicataria para el aparcamiento de los autobuses, el taller y las propias oficinas (valorada en 15.000 euros mensuales); los servicios de gestión del bonobús (120.000 euros); y el coste de los neumáticos (106.176 euros).

Por debajo de los 100.000 euros anuales se localizaban los gastos de mantenimiento de las marquesinas y puntos de información (que alcanzan los 95.000 euros); así como la limpieza de los autobuses (61.600 euros, a razón de 1.100 euros al año por cada uno de los autobuses); las herramientas, utillaje y gastos de oficina (50.000 euros); el vestuario de la plantilla (46.000 euros, lo que equivale a 250 euros por cada trabajador); las herramientas informáticas y de telecomunicaciones (45.000 euros); o el pago de posibles tributos y de los suministros básicos (especialmente la luz y el agua, todo ello por importe de 40.000 euros), que conlleva el mismo presupuesto que el mantenimiento de los sistemas de monética, Sistema de Ayuda a la Explotación y videovigilancia.

Los gastos inferiores serían el renting de tres vehículos que servirían para las funciones de mantenimiento, inspección y vigilancia (15.000 euros); la gestión de residuos (10.000 euros) y la cartelería (5.000 euros).

Todos estos gastos, o algunos de ellos, habrán sufrido importantes incrementos hasta alcanzar esos 6,4 millones de euros más al año que ahora contempla el Ayuntamiento para el servicio de autobuses. Una considerable partida económica, de 17,6 millones anuales, que sin duda tendrá una fuerte incidencia en el presupuesto que elabore el Ayuntamiento para el año 2027, cuando se espera que pueda entrar en funcionamiento este contrato.