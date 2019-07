La escolarización de Bachillerato en el San Severiano, una tarea para septiembre

La mayor preocupación de la escuela pública desde el final del curso es la situación del IES San Severiano, donde hay 11 familias cuyos hijos aún no tienen plaza a pesar de haber elegido el centro en primera opción, después de que la Delegación Territorial de Educación decidiera eliminar dos medias líneas de 1º de Bachillerato. Pues bien, tras la reunión mantenida este lunes entre el delegado de Educación, Miguel Andreu, y representantes de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Flampa Gades, parece que será en septiembre cuando se resuelva la situación de este instituto. Desde la delegación se insistía en que la normativa indica que en septiembre se cierra el procedimiento de escolarización en Bachillerato. “Nadie, cuando llegue esa fecha, se va a quedar sin plaza. Dependerá de las vacantes que se queden libres en septiembre y del número de alumnos que finalmente no promocione de 4º de ESO a 1º de Bachillerato. Si llegado el caso hubiera una considerable demanda se reabriría la unidad del San Severiano”, explicaban.

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora, Lola Ruiz, lamentó al término de la reunión estar “en la misma situación. Hasta que no acabe el proceso en septiembre no pueden saber si cuentan o no con plazas en el San Severiano. Hay una normativa que no se pueden saltar. Esa normativa tiene que cambiarse. Y ellos mismos tienen una postura muy clara, y es que quieren cambiarla”. La famosa normativa de escolarización parece que es la clave en estas polémicas. “La normativa debe ser cambiada para adaptarse a la realidad de Cádiz. La baja natalidad, por ejemplo”, añadía Ruiz.

La Coordinadora de la Escuela Pública pide cambiar la normativa de escolarización

De momento, el proceso de escolarización “está bastante clausurado sin resolución de ningún tipo”. Según la Coordinadora “la delegación tiene buena voluntad para resolverlo, pero la normativa se lo impide. Nos dicen que el 11 de julio revisarán las plazas que quedan vacantes, y si es necesario poner una línea más, la pondrán. Lo normal es que estas familias no tengan la resolución hasta septiembre”.

A juicio de la Coordinadora “se necesita una nueva reubicación de las zonas de escolarización, en Bachillerato sobre todo”. Asimismo, “a instancias mayores hay que cambiar la ley de esos conciertos supercerrados que no se pueden mover ni abrir. Eso no se puede seguir permitiendo mientras se está desmantelando la escuela pública”. Esas instancias superiores a las que acudirá la Coordinadora son el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor o el propio ministro Fernando Marlaska, diputado nacional del PSOE por Cádiz. Además, representantes de este colectivo y de la Flampa Gades arrancaron al consejero de Educación, Javier Imbroda, la pasada semana el compromiso de visitar en septiembre la ciudad “para comprobar de primera mano la realidad educativa que vivimos”.