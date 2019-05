Las familias sin plaza en el IES San Severiano comienzan a movilizarse

Un grupo de madres y padres de estudiantes que se han quedado sin plaza en el IES San Severiano a pesar de elegir este centro como primera opción en el proceso de admisión para el próximo curso se dio cita ayer en la concentración celebrada por la AMPA del instituto contra el recorte de unidades. Los progenitores firmaron un escrito que será dirigido al delegado territorial de Educación, Miguel Andreu Estaún, recordándole que “la Consejería de Educación ha decidido suprimir la segunda línea en 1º de Bachillerato que actualmente existe en el IES San Severiano”. En el escrito puede leerse que esta circunstancia “supone que mi hijo/a no pueda estudiar en el centro que he elegido en primera opción, vulnerando mi derecho a la elección de centro, cuestión que podría ser subsanada si esa Delegación que usted dirige mantiene la segunda línea de Bachillerato”. Solicitan finalmente que se incrementen las plazas escolares y admitan a sus hijos en este instituto.

“Nuestro hijo está en el Safa Villoslada y vivimos justo enfrente. Hemos solicitado este instituto como primera opción por cercanía y nos han dejado fuera por falta de plazas. A día de hoy no tiene asignado ningún centro”, se quejaba un padre. También mostraba su malestar la madre de una alumna que actualmente cursa 4º de ESO en Argantonio. “El Bachillerato en este centro es privado y no concertado, por lo que tiene un coste que no podemos permitirnos. Elegimos San Severiano como primera opción y todos los centros elegidos en sucesivas opciones no tienen plazas. Mi hija se tiene que quedar en Argantonio”, señalaba. Otra madre explicaba que su hija no ha sido admitida en el San Severiano y sí en Amor de Dios, centro escogido como “cuarta” opción. “En todos los demás institutos ya no hay plazas. Vivimos aquí en San Severiano y estudiar en el Amor de Dios supone un gasto mensual más el autobús”, apuntó.

Rosa Giles. Vocal de la AMPA del IES San Severiano. "Hay quienes no pueden costearse la enseñanza concertada. ¿No tienen derecho a estudiar en la pública?”

Rosa Giles, secretaria de la AMPA de San Severiano, colectivo apoyado ayer por la Flampa Gades y la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, indicaba que “se han quedado muchas familias en la calle y además, al quitarnos una línea, los alumnos que vienen de la ESO no van a tener todas las optativas posibles”. Para la representante de la Asociación de Madres y Padres del instituto “es ilógico que teniendo solicitudes de alumnos nos vayan a cerrar dos medias líneas. En la Delegación dicen que no hay alumnos. Señores, sí los hay. Hay solicitudes y las han derivado a institutos concertados”. Concluía asegurando que “a vecinos de la zona han enviado a sus hijos, que están aquí en el Villoslada, a Cortadura o a centros concertados. Hay familias que no se pueden permitir los gastos de los concertados. ¿No tienen derecho a estudiar en la pública?”. Giles anunció sucesivas movilizaciones para reclamar lo que consideran justo y llegar con sus protestas “donde haga falta”.