Enfermera agredida en un centro de salud de Cádiz: "Me sentí muy desprotegida"

Eva lleva trabajando como enfermera 25 años y asegura que "nunca" había pasado por la desagradable experiencia vivida en el pasado viernes, 30 de mayo, en una consulta del centro de salud del Mentidero de Cádiz, donde ha denunciado que sufrió una agresión verbal en una consulta por parte de un paciente que se había equivocado en su cita. Una agresión que ya fue denunciada el pasado lunes por el sindicato de enfermería Satse, que hoy ha convocado una concentración de apoyo a esta profesional en las puertas del centro, en la calle Cervantes de la capital gaditana. Eva, que ha atendido a los medios de comunicación, denuncia también las "connotaciones racistas e islamófobas" de la agresión: y es que esta enfermera, gaditana de nacimiento y ninfa del Carnaval en el año 1996, se convirtió hace seis años al islam y trabaja con la cabeza cubierta.

La enfermera gaditana, que ha denunciado los hechos y está a la espera de la resolución judicial, hace un llamamiento general para que la administración tome medidas ante la constante repetición de estos hechos y centra su lectura de lo ocurrido en su condición religiosa: "Quiero destacar las connotaciones racistas e islamófobas del comentario de esta persona hacia mí. Hace seis años que soy musulmana, desde entonces llevo velo y siempre he tenido gran aceptación por parte de todos los pacientes, de todos los profesionales, nunca he tenido un problema en ese sentido, hasta el pasado viernes. Que si mora, que si me fuera de vuelta a Marruecos, que si la del turbante... Hablaba de una manera totalmente despectiva. Pienso que la religión no está reñida con la profesionalidad. Me considero profesional, responsable, educada, atenta con todos mis pacientes y con todos mis compañeros".

Pese a lo ocurrido, Eva habla con una entereza encomiable, con calma y tranquilidad, y tiene palabras de agradecimiento porque desde aquel día se ha sentido especialmente arropada: "Quiero dar las gracias por todo el apoyo que he recibido tanto por parte de compañeros como de sindicatos, porque es una situación en la que yo, después de 25 años que llevo siendo enfermera, no me había encontrado nunca. Yo no me quedo con el mal rato que me llevé el viernes, no solamente yo sino mis compañeros también, aunque fui la principal perjudicada. Pero me quedo con todo el apoyo, con las muestras de cariño tanto de profesionales como de pacientes".

Aboga esta enfermera, como hace el sindicato Satse, por tomar medidas efectivas para evitar estas situaciones que "condena" tajantemente: "Mi repulsa ante este tipo de situaciones que, espero, no se vuelvan a repetir, y que nuestra llamada sirva para que nos pongan en cada centro de salud un guardia de seguridad; de verdad, creo que es algo imprescindible".

La agresión fue verbal y Eva admite que no llegó a pasar miedo de que la agresiva actitud del paciente pudiera derivar en algún momento en una agresión física: "No, realmente miedo no sentí. Me sentí muy desprotegida, porque estaba sola en la consulta; mi otra compañera estaba abajo, y vino a ayudarme porque escuchó los gritos que ese individuo me estaba propinando".

La enfermera, que solo lleva un mes en este centro de salud de la capital gaditana, no conocí al agresor y lamenta que todo lo ocurrido hubiera sucedido por un error del propio paciente: "Era una persona que se había equivocado en una cita, pero que llegó, desde el primer momento, con muy malas maneras, con un tono de lenguaje bastante agresivo hacia mí. Yo me considero muy profesional, en todo momento lo quise ayudar, y al final se fue incluso sin que yo pudiera decirle que se había equivocado de cita. Y es que el error fue por su parte, no por la nuestra".

Ha sido el sindicato Satse el que ha convocado la concentración en apoyo de Eva celebrada esta mañana a la entrada del centro de salud. Susana Morano, en nombre del sindicato de enfermería, ha sido la encargada de leer un comunicado de condena de los hechos y reivindicativo en relación con las medidas que se reclaman a la administración sanitaria andaluza: "Satse quiere expresar hoy con firmeza su total condena a la agresión verbal sufrida por una enfermera del centro de salud del Mentidero. Una agresión con connotaciones racistas que no solo atenta contra su dignidad profesional, sino también contra sus derechos fundamentales como persona".

"Esta agresión- se explica el comunicado- no es un hecho aislado. En el último año, hemos visto cómo las agresiones, tanto físicas como verbales, no dejan de aumentar en los centros sanitarios. Los recortes, la sobrecarga laboral, las listas de espera y la falta de recursos han creado un caldo de cultivo donde la crispación se desborda y los profesionales son el blanco más fácil".

Satse, además, recuerda la necesidad de tomar medidas por parte de los dirigentes del SAS: "Satse ha reclamado repetidamente al distrito sanitario Cádiz-Bahía La Janda y al Servicio Andaluz de Salud la adopción de medidas reales de protección; entre ellas, un vigilante de seguridad en cada centro de salud. Las respuestas han sido insuficientes, y los profesionales seguimos trabajando con miedo y desamparo".