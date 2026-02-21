Una empresa de Santander se queda con el proyecto del hotel en Valcárcel

El hotel tiene espacio reservado en una de las esquinas del partio del antiguo Valcárcel.

El Grupo Santos, una cadena de primer orden en el sector hotelero del país y nacido hace medio siglo en Santander, se ha quedado con la parte del solar de Valcárcel en Cádiz donde está prevista la construcción de un hotel.

Este proyecto estaba en manos de Zaragoza Urbana, la empresa propietaria del Hotel Playa, pero tras más de una década pendiente de su desarrollo finalmente ha desistido de la operación, según confirmaron a este diario fuentes cercanas a este proyecto urbanístico.

Fue en 2003 cuando se planteó la llegada de Zaragoza Urbana al edificio del antiguo Valcárcel. La cadena hotelera, que solo tiene un centro fuera de Aragón, el gaditano Hotel Playa, proyectó el que iba a ser el primer hotel de 5 estrellas de la ciudad. Diseñado por Rafael Moneo la inversión prevista era de 50 millones de euros de la época. Tras problemas administrativos y disputas políticas entre las instituciones públicas, Zaragoza Urbana optó por abandonar este plan en 2010.

Unos años más tarde, aún interesada por ampliar su presencia en Cádiz, Zaragoza Urbana cerró un acuerdo con la Diputación Provincial, propietaria del suelo, para quedarse con una parte del antiguo patio del centro (unos 4.000 metros cuadrados de superficie) y levantar allí un hotel de nueva planta, vecino a la calle de La Palma. El gobierno municipal de la época, con José María González, dio el visto bueno a esta operación.

De eso hace una década. Durante este tiempo la empresa aragonesa fue dando información de su proyecto a cuentagotas: un hotel de cuatro estrellas, de 120 a 140 habitaciones, un gran aparcamiento subterráneo y una amplia zona de restauración con vistas a pleno corazón de La Viña. Todo con una inversión que se estimaba en 30 millones de euros. Llegaron incluso a ponerle nombre al hotel aún no construido: Cónsul Balbo.

Ahora, finalmente, se ha conocido el definitivo adiós de Zaragoza Urbana al suelo de Valcárcel, tanto al ambicioso proyecto original firmado por Rafael Moneo en 2003 como la alternativa a ocupar apenas un extremo de esta inmensa parcela.

Una zona con gran potencial turístico

El proyecto hotelero, ahora, va a seguir aunque en otras manos. El Grupo Santos afronta una operación en una de las zonas con mayor potencial turístico de la ciudad.

Poco dada a la exposición pública, esta firma cántabra tiene hoteles, todos de 4 y 5 estrellas algunos de ellos de Gran Lujo, en Santander, Madrid, Granada, Baqueira, Barcelona, Málaga, Mallorca, Murcia, Valencia y Zaragoza, con un movimiento económico de más de 600 millones de euros y 2.795 camas en el mercado de alojamientos.

Con negocios en diversos sectores de la economía, la gestión de todos los hoteles corre a cargo desde 2020 de la sociedad Nordeste Properties.

A la vez que se aclara la actuación que va a realizar esta cadena en este extremo de Valcárcel, en esta zona de la ciudad está pendiente otra operación hotelera de gran calado: la prevista en una parte del solar del Campo de las Balas.

Este proyecto, que en su momento creó polémica al considerarse desde algunos sectores de la ciudad que la zona, hoy en precario, debería de convertirse en un gran balcón público a la Bahía, ya se incluyó en el PGOU de 1984. En la etapa de José María González se activó la tramitación administrativa de este proyecto, aunque no llegó a concluirse en su momento.

Junto a estos proyectos hoteleros que siguen en lista de espera, y que pueden construirse ya que no se ven afectados por el plan contra la turistificación, ahora en Cádiz se avanza en tres operaciones.

A punto de abrirse está la ampliación del Hotel Casa de las Cuatro Torres. Igualmente en la última fase de su construcción está el hotel que ocupa varias fincas de la Alameda y que será el primero de cinco estrellas de la ciudad. Y el que se ejecuta en la tribuna del estadio Nueva Mirandilla. Están pendiente de inicio las obras en el Barceló del vestíbulo de Renfe y la reanudación de los trabajos en la Casa del Almirante.