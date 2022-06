Una empresa optó a la carpa del Carnaval de Cádiz después de las quejas vecinales

La adjudicación de la polémica carpa de este atípico Carnaval de junio quedó, efectivamente desierta, tal y como informó públicamente el equipo de Gobierno y lamentaron posteriormente la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla; la portavoz del Gobierno local, Lorena Garrón, y el propio alcalde, José María González, Kichi. Pero no parece nada claro que fuera porque “la presión de un determinado sector vecinal, de la oposición municipal e incluso mediática han provocado que ningún empresario se haya atrevido a presentarse”, tal y como argumentó oficialmente a través de un comunicado el equipo de Gobierno y repitieron luego los tres representantes municipales.

De hecho sí que hubo una empresa que presentó una oferta el sábado 14 de mayo, diez días después de que se produjeran las legítimas quejas de una asociación de vecinos del Barrio de Santa María por el ruido insoportable que generaría la carpa junto a sus casas y la falta de aparcamiento. Pero la firma retiró su oferta en el últimísimo minuto de plazo de ese mismo día por causas que sólo sus responsables y los municipales deben conocer. Este detalle, el de la presentación de una oferta el día que finaliza el plazo de presentación y su posterior retirada, horas después, no fue explicado en ningún momento por ningún miembro del equipo de Gobierno, que llegó a culpar a los vecinos, a la oposición y a ciertos medios de que “ningún empresario se atreviese a presentarse”.

Así consta en el informe de “Autorización de ocupación del vía pública con una carpa durante el Carnaval 2022” al que ha tenido acceso este periódico. “La Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el día 28 de abril de 2022, al punto 40º Urgencia 5, acordó aprobar el expediente y el pliego de condiciones que va a regir el procedimiento de referencia”, arranca el documento con membrete del Servicio de Patrimonio de la Delegación de Economía y Hacienda.

“El 29 de abril de 2022 fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación, finalizando el plazo para presentar ofertas el 14 de mayo de 2022, a las 15:00 horas”, continúa el informe.

“El mismo 14 de mayo de 2022, a las 10:12 horas, presentó oferta a través de la Plataforma la empresa Francisco Toro Funes SL. Una vez finalizado el plazo de presentación, conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Administrativas, se procede al cierre del plazo de recepción de ofertas, habiéndose presentado una única oferta”, se constata en el documento. “Antes de la apertura de la proposición, el licitante renunció a su oferta, mediante correo electrónico, solicitando no se proceda a la apertura de la misma. Por todo lo expuesto, el procedimiento se declara desierto, dando por finalizado el expediente”, concluye el documento.

Este periódico ha intentado contactar con el responsable de la empresa Francisco Toro Funes SL., más conocida como Hermanos Toro, adjudicataria de la carpa en otros Carnavales, organizadora de decenas de conciertos y eventos en España, también en Cádiz, y suministradora de este tipo de servicios en las ferias que se celebran en mayo y en estas primeras semanas de junio en muchos municipios andaluces y de la provincia.

En declaraciones a este periódico, el 19 de mayo el alcalde dijo sobre la adjudicación desierta: “No creo que sea una cuestión de culpas. Creo que es un cúmulo de variables que operan y lo digo por las conversaciones que he mantenido con los posibles licitadores. Evidentemente aquí viene la gente a hacer negocio y la gente no quiere arriesgar una inversión importante como es la puesta en marcha de ese servicio y no se quiere arriesgar a que le soplen una denuncia”.

Este periódico publicó un amplio reportaje sobre este asunto el domingo 15 de mayo, un día después de que quedase desierta la adjudicación, que no se hizo pública hasta el martes 17 de mayo.