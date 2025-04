La educación pública en Cádiz pasa a la acción "ante el trato discriminatorio" de la Junta

Cádiz/Primero fue el análisis, ahora la acción. Y es que tras hacer público un demoledor informe sobre la planificación de la oferta educativa de Cádiz capital realizada por la Junta de Andalucía para el próximo curso 2025/2026 y, apenas hace unos días, otro documento similar sobre esta misma realidad en los centros educativos de Chiclana, el sindicato Ustea anuncia un conjunto de movilizaciones, recursos y quejas ante "el trato discriminatorio" que la escuela pública recibe con respecto a la privada-concertada por parte de la Junta de Andalucía.

De esta forma, "la imposibilidad de matriculación en aulas mixtas de 4 y 5 años en colegios de Cádiz (con la consecuencia de que así nunca se revertirán)", "las sobrerratios ilegales en otros centros públicos, incluso antes de abrir el periodo de matriculación (con lo que también se impide matriculación, se obstaculiza su crecimiento, además de ir en perjuicio de alumnado y profesorado)" y la "desigualdad" que supone que "en la privada-concertada se mantengan líneas sin demanda", entre otras realidades plasmadas en el informe de Ustea, han sido recordadas por tres de sus representantes, David Morilla, Magdalena Torres y Juanjo Ruiz, que también han explicado una serie de "irregularidades" que están detectando en las comisiones de escolarización que se están produciendo en estos días.

"Se está capando información, no se dan los datos desdoblados de las nuevas incorporaciones a los centros, no sabemos de la privada-concertada cuánto alumnado se incorpora al centro de nuevas y cúantos son de reserva. La Junta no nos está dando esos datos y sabemos que desde las direcciones de los centros y la Flampa, en estas últimas reuniones, lo están reclamando", ha explicado Morilla, mientras Torres ha realizado un repaso de todos los impedimientos puestos por la Consejería de Educación desde que comenzó el proceso de escolarización que, apunta, "no empieza ahora, sino que empezó en diciembre cuando en el BOJA se publica las supresiones de líneas del año anterior, que resultaron ser 1.075 unidades (clase) infantil y primaria en Andalucía, 136 de ellas en la provincia de Cádiz"; la segunda provincia en eliminación de plazas públicas sólo superada por Sevilla.

De esta forma, Ustea lleva denunciando esta situación desde principios de año, también por cauces legales. Así, en enero el sindicato solicitó la apertura de un procedimiento administrativo a la delegación de Educación de Cádiz por estas sobrerratios, "todavía sin respuesta"; pero es que en febrero interpuso un recurso de alzada contra la Junta de Andalucía "por discriminación de la escuela pública con respecto a la concertada" debido a este trato desigual que detectaron en las instrucciones de escolarización que el Gobierno andaluz envía a los colegios y en las que estos se basan para poder publicar su oferta educativa (número de clases con las que contarán para el año siguiente, plazas, número de plazas reservadas para el alumnado que ya está en el centro, y de ahí salen las vacantes). "También todavía esperamos respuesta", explica Magdalena Torres que vuelve a insistir en el modus operandi de la Consejería de "no facilitar datos que realmente son públicos", como les que se desprendían de las primeras reuniones de garantías de escolarización producidas en marzo y que, finalmente, obtuvieron "a través de algunos de los asistentes", gracias a los que se pudo realizar el informe que Ustea hizo público.

Actualmente, se están produciendo las segundas, en las que se estudian las vacantes de los centros públicos y privados-concertados con las solicitudes recibidas. El miércoles la de los centros de Extramuros, este mismo jueves la de los centros del casco histórico. Ante la "falta de transparencia de Consejería y delegación de Cádiz", Ustea procederá de igual manera. Conseguirán los datos y difundirán "posiblemente al final de la semana que viene", un análisis con la actuación que lleve a cabo la delegación. "De esas reuniones sale la oferta final que dan los centros, los alumnos admitidos y, si hay más demanda pues si se barema o si, que es lo que esperamos, se abren nuevas líneas en los centros públicos", detalla.

Fechas de movilizaciones y acciones de Ustea y Marea Verde

Además de "pedir una reunión urgente con el jefe de planificación de la delegación de Educación" para exigir que a los sindicatos "les llegue esa información pública que llega a los centros y a las ampas", desde Ustea han planificado una serie de acciones, además de apoyar otra movilización prevista en la ciudad por parte de Marea Verde Cádiz.

Así, en estos días se dirigirán al Defensor del Pueblo para denunciar "la discriminación clarísima" que se están encontrando "familias que elijen la escuela pública para matricular a sus hijos en los centros que ellos quieren", una situación que viene avalada por el informe realizado y donde se revela que "esto no ocurre en la concertada", explica Juanjo Ruiz.

También han elevado un escrito a la delegación territorial de Cádiz donde solicitan que se les explique "a qué fundamento de Derecho y a qué motivación administrativa se acoge la Administración" para realizar una oferta distinta en centro privados-concertados y en centros públicos, en vistas del agravio comparativo que refleja el informe de Ustea; que se cierren las unidades sin demanda de los privados-concertados; y que autoricen una unidad más a todos los colegios que tienen sobrerratio a priori.

Además, anuncian que el 17 de mayo tendrá lugar un movilización, impulsada por Ustea y donde colaboran otros sindicatos, que tendrá lugar en Sevilla para denunciar esta situación, pero también por la falta de plantillas y de recursos en la educación pública, haciendo una especial incidencia en la situación "bochornosa" de falta de recursos para el alumnado de necesidades educativas especiales.

Y, por último, el 31 de mayo, ya en Cádiz capital, tendrá lugar la manifestación organizada por Marea Verde que, como dijo Miguel Bou, uno de los portavoces del colectivo, partirá de la plaza Ana Orantes hasta el colegio, el desaparecido colegio, Adolfo de Castro.