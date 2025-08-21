La Policía Nacional detiene a dos jóvenes tras una pelea en la plaza de Candelaria de Cádiz con varios heridos

Zona central de la Plaza de Candelaria donde se reúnen las personas implicadas en broncas y peleas.

La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones tras verse implicados en una pelea ocurrida en la Plaza Candelaria, en la que participaron dos grupos de personas.

Según ha informado este jueves la Policía, los hechos se produjeron cuando varias patrullas acudieron al lugar alertadas por ciudadanos que avisaron de una riña en la vía pública.

A su llegada, los agentes localizaron a dos grupos que intentaban abandonar la zona en direcciones opuestas, por lo que procedieron a su identificación y separación.

Las primeras manifestaciones recogidas apuntaban a que el enfrentamiento se originó por diferencias personales entre ambos grupos, lo que derivó en una pelea física en la que varios implicados resultaron heridos y uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde fue asistido de lesiones que requirieron sutura.

Los agentes detuvieron a dos de los participantes como presuntos responsables de un delito de lesiones que fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

La investigación continúa abierta para esclarecer la participación de cada uno de los implicados.

Se da la circunstancia de que en estos días, los vecinos de la zona están denunciando graves problemas de inseguridad ciudadana y de convivencia que volvían a darse en esta plaza. Ante esta situación, desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia recuerdan que desde el pasado otoño la Policía Nacional reforzó su presencia en la zona, que actúa cada vez que se la requiere y que los índices de delincuencia en ese lugar y en su entorno están por debajo de la media nacional.