Desde Subdelegación de Cádiz aseguran que la delincuencia en Candelaria es menor que la media nacional

Ante la insostenible situación de broncas, peleas y reyertas casi diarias que desde hace años vienen soportando y denunciando los vecinos, comerciantes y hosteleros de la Plaza de Candelaria, en pleno centro de Cádiz, desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia recuerdan que desde el pasado otoño la Policía Nacional reforzó su presencia en la zona, que actúa cada vez que se la requiere y que los índices de delincuencia en ese lugar y en su entorno están por debajo de la media nacional.

Vecinos de este encantador espacio público que se torna hostil a partir de la tarde tuvieron que reclamar de nuevo la presencia de la Policía Nacional la noche de este miércoles 20 de agosto. Un grupo de jóvenes, a voz en grito, perseguía a otro por el centro de la plaza, uno de ellos armado, al parecer, con una botella rota. Porque pese a la insistente presencia policial varias veces al día en la plaza continúan a diario las broncas, las peleas y las reyertas. La tarde-noche del pasado martes, en torno a las 21:30 horas volvió a registrarse una violenta riña entre varias personas de las que suelen ocupar el centro de este espacio público, algunas procedentes del comedor benéfico que gestiona la Fundación Virgen de Valvanuz en la cercana calle Santiago, según relataron fuentes vecinales.

De hecho, un portavoz de la Asociación de Vecinos de Cádiz Centro, en declaraciones a este periódico, manifestó que esta intensa presencia policial "no está siendo eficaz" y puso el foco del problema en algunas de las personas usuarias de este comedor social. “Las broncas son diarias, no son puntuales; muchos vecinos tienen problemas a la hora de acceder a sus casas y algunos de los usuarios, efectivamente, terminan en el centro de la plaza bebiendo alcohol y consumiendo otro tipo de sustancias que les llevan a las peleas y las reyertas que desgraciadamente son una constante desde hace ya muchos años”.

“Es evidente que en la plaza no solo se consumen drogas, sino que también se trapichea, de manera que entendemos que se trata de un problema de seguridad ciudadana y de delitos que tendrá que atajar la Policía. Hace ya tres meses que solicitamos una reunión con la subdelegada del Gobierno y todavía no nos ha respondido”, aseguró. Respecto a esta queja, desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz se precisa que esta solicitud fue presentada el pasado mes de junio y que son muchos los colectivos sociales y vecinales con los que se ha reunido su titular desde que está al frente de la representación del Gobierno central en la provincia.

“Nosotros no vamos a proponer que se traslade el problema, que es el comedor benéfico, a otros vecinos de otra plaza, de otra zona de la ciudad, pero alguien tendrá que darle una solución a esta insostenible situación”, reclama el portavoz de unos vecinos, comerciantes y hosteleros hartos ya de broncas, peleas y reyertas.