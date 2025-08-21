Vecinos de Cádiz Centro: “En Candelaria la vigilancia policial no está siendo nada eficaz”

Pese a la insistente presencia policial varias veces al día continúan las broncas, las peleas y las reyertas en la Plaza de Candelaria, una encantadora plaza que se ha tornado peligrosa o cuanto menos molesta una día sí, otro no y el de en medio, también. Precisamente la tarde-noche del pasado martes, en torno a las 21:30 horas volvió a registrarse una violenta riña entre varias personas de las que suelen ocupar el centro de este espacio público, algunas procedentes del comedor benéfico que gestiona la Fundación Virgen de Valvanuz en la cercana calle Santiago.

Por eso desde la Asociación de Vecinos Cádiz Centro, que ha denunciado en numerosas ocasiones el constante problema que padecen, pusieron ayer el foco en la existencia de este comedor benéfico, a las puertas del cual se concentran a diario decenas de personas a partir de las 19:00 horas aproximadamente. “Las broncas son diarias, no son puntuales; muchos vecinos tienen problemas a la hora de acceder a sus casas y algunos de los usuarios, efectivamente, terminan en el centro de la plaza bebiendo alcohol y consumiendo otro tipo de sustancias que les llevan a las broncas, las peleas y las reyertas que desgraciadamente son una constante desde hace ya muchos años”, plantea Paco Gómez, vicepresidente del colectivo vecinal. “Eso cuando no utilizan como cuarto de baño la esquina de la calle Barrocal, un lugar donde pueden ser vistos por menores. La sensación de impotencia es total”, añade.

“Conseguimos que a esa hora hubiese unos agentes de la Policía Local, tanto en Valvanuz, como en María Arteaga y Calor en la noche. Y es cierto que la presencia de la Policía Nacional, que agradecemos, es muy frecuente. Pero desgraciadamente ninguna de estas medidas está funcionando ni está siendo eficaz”, lamenta el representante vecinal.

“Es evidente que en la plaza no solo se consumen drogas sino que también se trapichea, de manera que entendemos que se trata de delitos que tendrá que atajar la Policía. Hace ya tres meses que solicitamos una reunión con la subdelegada del Gobierno y todavía no nos ha respondido”, asegura.

“Nosotros no vamos a proponer que se traslade el problema, que es el comedor benéfico, a otros vecinos, pero alguien tendrá que darle una solución a esta insostenible situación”, reclama el portavoz de unos vecinos, comerciantes y hosteleros hartos ya de broncas, peleas y reyertas. “Para colmo, parece ser que la fundación ha solicitado otro local en el bajo de Santiago, 11. No quiero ni imaginar lo que supondría esto para los vecinos, si ya está pasando lo que pasa”.