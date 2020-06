No es Horeca. No es el Hotel Monte Puertatierra solo. Son todos los hoteles de la capital los que se unen para defender la tesis de Horeca en primera persona.

“Nunca hemos hablado de privatizar nada de nada, como mantiene el Ayuntamiento”. Así de claro lo dice una portavoz de esta pseudo plataforma. Estos establecimientos no hablan en nombre de nadie sino que ellos son los que padecen las consecuencias del desconcierto que se vive en torno a la organización del acceso y aforo de las playas de la capital. “A nosotros nos llama el cliente y nos pregunta por la playa más cercana a nuestro establecimiento. Intentamos informarle de la situación y de las dudas que aún se ciernen en torno a este asunto”, comenta esta portavoz, que culmina su discurso diciendo que “si ven que no pueden usarla o que la cosa no está del todo clara, cuelgan y cambian de destino”.

Y esas consecuencias, según defiende este colectivo que representa a las direcciones de varios de los hoteles de Cádiz capital, las sufren ellos y el sector en general. “Damos riqueza y empleo a la ciudad. De nosotros dependen más de 300 familias de manera directa y muchos de manera indirecta y todo se nos vuelve en contra, sobre todo el Ayuntamiento, porque hemos pedido que se trate de buscar un plan, una fórmula, en la que los turistas que eligen y se dejan dinero en Cádiz tengan garantizado el acceso a la playa”. Explican que este turista no entiende que no pueda usar la playa que tiene frente al hotel y “menos entiende que intente bajar y que un Policía Local le diga que lo siente, pero que se tiene que ir a Cortadura”.

“Ese es un cliente menos. Y son clientes que consumen en nuestros bares y restaurantes, que alquilan bicicletas, que usan el bus turístico o se acercan a conocer la Torre Tavira, y que sostienen buena parte del sector”.

Este colectivo critica que el Ayuntamiento no tiene aún un plan y que aún no se ha pronunciado al respecto. “No sabemos si habrá parcelaciones, cuáles serán los aforos o los horarios y el Ayuntamiento nos dispara directamente al corazón en vez de buscar una forma de organizar sus playas para que los potenciales clientes sepan que van a poder utilizar la playa”.

A esto le suman la idea de que fotos como las del otro día de gente haciendo cola en una capital con 14 kilómetros de playa “no hace bien a la imagen de la ciudad. Lo ven en internet o en la televisión y dicen, mira lo que está pasando en Cádiz”.

Ellos fueron los que se pusieron en días pasados con la patronal Horeca y los que le expresaron esta inquietud, a raíz de la cual, Antonio De María pidió al Ayuntamiento que se reserve parte de las playas de la capital para los clientes de los hoteles.

A esto, el Ayuntamiento saltó tachando la propuesta de “privatización”, señalando que ellos siempre defenderán el “sentido público y abierto del espacio natural”, rechazando la petición de Horeca.