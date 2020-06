Horeca plantea dar prioridad en la playa de Santa María del Mar a los clientes de un hotel

El cartel de completo que colgó este domingo la playa de Santa María del Mar para no superar el aforo permitido ha deparado una propuesta de la patronal hostelera Horeca que inmediatamente ha sido rechazada de plano por el Ayuntamiento de Cádiz. El presidente de Horeca, Antonio de María, ha planteado que los clientes del hotel Monte Puertatierra tengan prioridad de entrada en esa playa para garantizarles que no se quedarán sin poder extender su toalla en la arena y darse unos baños.

“Un señor que viene a Cádiz una semana, que se va a gastar un dinero, puede ocurrir que vaya a la playa y le digan: no, lo siento, no puede usted entrar porque está el aforo cubierto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo es que estamos invitando a la gente a venir a Cádiz y que luego se encuentre con que no puede ir a la playa?”, reflexiona De María.

“No pedimos cosas irracionales”, afirma el presidente de Horeca, “pero los clientes del hotel Puertatierra deberían tener garantizado un sitio en la playa de Santa María del Mar. Se han gastado un dinero, van a consumir en restauración, en el comercio... ¿Y no van poder ir la playa?”.

Antonio de María explica que el hotel Puertatierra tiene 196 plazas y que esa cantidad de personas respecto al aforo de la playa es “insignificante”. “No estamos diciendo que se privatice un espacio de la playa para estas personas. No. Pero sí que tengan una prioridad 200 personas sobre casi 4.000. Nosotros no hablamos de reserva sino de que tengan prioridad los clientes del hotel”, afirma.