Descubrimiento en Bahía Blanca: Desde el epitafio de un sacerdote, una mujer romana de 100 años y el de un padre resentido

El hallazgo de más de 500 fragmentos de inscripciones epigráficas pertenecientes a 268 epitafios en mármol de relevantes personalidades de Gades en la época alto imperial, ha desenterrado nuevos aspectos sobre la sociedad de aquella época, de la aristocracia gaditana y sus carreras públicas, así como una novedosa visión sobre el uso del espacio funerario. De hecho, se han localizado y estudiado el epitafio de personajes tan relevantes como magistrados, un sacerdote encargado del culto al dios Iovi o Júpiter; un edil que tenía la potestad de construir la que fue nada menos que la monumental Gades, el de una mujer romana que alcanzó los 100 años en una época en la que la media de vida era de muchísimo menos de la mitad, o el de un rencoroso señor que quiso enterrarse dejando bien claro que nadie en la vida le mostró gratitud.

Una de las singularidades de este hallazgo es la localización de estos fragmentos epigráficos amontonados al lado de la capilla del edificio del solar de la calle Juan Ramón Jiménez, el antiguo chalé de la Porteña, por lo que no se encontraron junto a los enterramientos de estos personajes de la sociedad romana, ya estaba exhumados. "Tenemos restos humanos y tumbas, pero los epígrafes no están ubicados en las tumbas, pues el solar fue expoliado, se llevaron los monumentos funerarios, pero las placas fueron arrancadas, algunas se rompieron, otras colocadas unas sobre otras al lado de la zona del edificio que sería la capilla, lo que denosta cierto respeto a la divinidad ya olvidada, por lo que se pudieron llevar las piedras, pero no los nombres", explica Jacobo Vázquez, coordinador de la excavación que tuvo lugar en 2022, cuyos sorprendentes hallazgos ven ahora la luz.

Este gesto que se ejecutó en el siglo IV y que podría mostrar respeto, miedo o superstición cuando el cristianismo se hizo fuerte nos ha permitido conocer hoy el nombre y el cargo de algunos de estos personajes que decidieron enterrarse en el contexto de este posible colegio funeral, que es una especie de asociación religiosa y social que se encargaba de la organización y la financiación de los funerales de sus miembros, similar a las mutuas actuales de decesos, y proporcionaban a sus asociados un servicio de entierro o cremación, así como la construcción y mantenimiento de tumbas individuales o columbarios según su rango, estatus y economía. Estos son algunos de los epitafios más curiosos localizados junto a la capilla excavada en el solar.

Cinuras: El padre al que nadie le mostró gratitud:

Placa de Cinuras, el padre al que no le mostraron gratitud / Sergio García-Dils

En esta placa de mármol que data de la segunda mitad del siglo I.d.C. puede leerse a modo de carmen epigráfico o poema: "Cinuras, el padre, querido entre los suyos, aquí está enterrado, que la tierra te sea ligera. Este es aquel Cinuras, a quien, habiéndoselo ganado por sus méritos, ni los más poderosos, ni sus amigos, ni sus seres queridos, le mostraron gratitud".

El sacerdote que rendía culto a Júpiter

Placa al sacerdote de Júpiter / Sergio García-Dils

También existió un sacerdote llamado Cayo Junio en Gades, que tenía potestad edilicia y fue el pontífice número 43 de Júpiter, siendo la única referencia hasta ahora encontrada en Gades y en la Baética similar a las utilizadas en Cartago o Roma. "Desconocíamos que había un sacerdote en Gades que se encargaba del culto a Júpiter, lo hizo en ese año concreto, pues se nombraba uno al año, era con carácter anual", explica Jacobo.

La romana que llegó a los 100 años de vida:

Es curiosa la placa epigráfica de una gaditana que llegó a los cien años de vida, "sería muy mayor, ni sabrían la edad, pero según el epitafio alcanzó la edad más longeva constatada en época romana".

Las placas votivas en honor a Isis:

Placa votiva con la huella de los pies en honor a una deidad femenina / Sergio García-Dils

Las placas votivas o placas epigráficas con huellas de pies como las localizadas en este solar se relacionan con deidades egipcias como las localizadas en el templo de Isis en Baelo Claudia o la dedicada a la diosa Némesis en el anfiteatro de Itálica. Si bien, tras el estudio de la pieza optan por enmarcarla en la hipótesis que la vincula a Isis, deidad a la que podría rendirse culto desde la capilla localizada. Un consideración nada sorprendente, un santuario a Isis en Gades, dado el importante papel como protectora de la navegación y marineros y la popularidad de su culto en ambientes portuarios y cosmopolitas. Son cuatro las placas que se han localizado en este solar hoy ya construido.