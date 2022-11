El derribo del barrio de la Tacita en Cádiz: “Este proyecto no es ninguna locura”

La empresa municipal de la vivienda en Cádiz, Procasa, ha estado trabajando en los últimos meses en el proyecto de reurbanización integral del barrio de la Tacita de Playa, en la trasera del Hospital Puerta del Mar, donde se ubican los pisos municipales más antiguos de extramuros, con importantes y costosas necesidades de obras de mantenimiento.

La operación, que implica el derribo de las viejas construcciones que serán sustituidas por modernos edificios convenientemente equipados, supone una inversión de cerca de 33 millones de euros, con la construcción de 209 viviendas que permitirán realojar a los actuales vecinos y, también, contar con un extra de cerca de un centenar de nuevos pisos protegidos.

El proyecto es el de mayor calado que afronta esta empresa municipal en su historia. Aunque el Ayuntamiento participó en las tres primeras fases de la remodelación del Cerro del Moro, esta operación estaba financiada y coordinada por la Junta, frente a la operación en la Tacita, que asume el municipio con sus propios medios.

Por delante queda al menos un año de tramitación burocrática, más complicada si cabe con la nueva legislación autonómica. La previsión es ejecutar el plan en cuatro fases en un periodo de tiempo que, como mínimo, va a consumir una década, asumiendo que en cualquier proceso de este nivel pueden surgir problemas de todo tipo.

Con todo, se tiene claro que ahora es el momento para emprender un plan de este tipo. Así lo afirma la concejala de Vivienda, Eva Tubío, que deja claro que "este proyecto no es una locura".

"Cuando lo hemos puesto en marcha es que es el momento oportuno. Tenemos en marcha otras seis operaciones para nuevas viviendas protegidas en la ciudad, todas con su financiación garantizada", lo que facilita acumular fondos a través del presupuesto municipal o de las subvenciones que se logran de otras administraciones o de la UE, que van en aumento desde 2019.

Además, se pretende conseguir de la Junta que se declare la Tacita de Plata como Zona Degradada (la misma calificación que se le ha dado al Cerro del Moro). Ello permitirá obtener ingresos extras. No ha sido posible con los Next Generation ya que éstos concentran sus fondos en operaciones de rehabilitación, lo que no es el caso.

En la tramitación no se esperan problemas ya que se ha actuado atendiendo a los parámetros que el actual PGOU ya preveía para esta zona.

El estudio ha sido pormenorizado y en el mismo se incluyen actuaciones esenciales para ejecutar las obras.Una, lógicamente prioritaria, es el realojo de los vecinos.

"La primera fase sería la única que podría plantear algún problema. Afectará a 24 familias. Esperamos que para cuando concluya la tramitación de esta operación ya esté lista la segunda fase de las viviendas de Matadero, y atendiendo a lo que se denomina como ‘excepcionalidad urbanística’, destinar 24 de estos pisos a estos realojos", indica Eva Tubío.

El resto será ya automático: la primera fase de la obra (que afecta a los edificios más cercanos al Hospital entre Bulería y Fernández Ballesteros) incluye la construcción de un bloque donde irán estas familias y las afectadas en la siguiente actuación, que por lo tanto serían realojadas en el mismo barrio. Y así hasta terminar el proyecto.

En su momento estarán todos los actuales vecinos en sus nuevas casas, en edificios de 6 plantas, con aparcamiento subterráneo (en parte de la promoción con dos plantas) y locales comerciales, con lo que se acometerá la construcción de los bloques donde se ubicarán 20 viviendas protegidas en venta, de las que cuatro se destinarán a otras tantas familias ya propietarias hoy de sus casas.

En cuanto al traslado de las aulas de infantil del colegio Reyes Católico a la sede del mismo en la Avenida (derribando el edificio de pisos de profesores, con ocho inquilinos municipales que serán realojados), ya se ha trasladado este proyecto a la dirección del centro, pendiente de reuniones con la Junta.