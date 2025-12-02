Los Delinqüentes regresan tras quince años en una nueva gira con parada en el Music Stadium Cádiz

El grupo jerezano los Delinqüentes han anunciado una nueva gira para el año 2026 en la que conmemoran el 25 aniversario del lanzamiento de su disco debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', en la que harán parada en el Music Stadium de Cádiz el próximo 4 de julio, convirtiéndose en la tercera confirmación del verano musical en el Estadio Nuevo Mirandilla.

Después de 15 años sin subirse a los escenarios, el grupo interpretará el álbum al completo junto a algunas de sus canciones más celebradas como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'.

El grupo está formado por los artistas El Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y el que fuera el fundador de la banda, Miguel Ángel Benítez, conocido como 'Er Migue', que falleció en el año 2004, y cuya figura estará "muy presente" en esta gira, como han informado desde la promotora Last Tour. "Su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación", han informado la promotora.

A parte de Cádiz, la banda jerezana recalará en nueve ciudades españolas a partir del próximo mes de abril, comenzando con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), el Roig Arena de Valencia (17 abril) y en el Movistar Arena de Madrid (24 abril), una fecha para la que ya han colgado el cartel de 'sold out'. En mayo continuará en el CUBEC! de Bilbao (22 mayo) y en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), y en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).

Las entradas para todos los conciertos excepto para el de Madrid saldrán a la venta el este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas en lasttour.org y losdelinquentes.es. Además, habrá viajes organizados desde distintas ciudades para asistir a esta gira conmemorativa de Los Delinqüentes.

Leiva y Aitana también en Cádiz

Las otras dos confirmaciones para el verano de 2026 en el Music Stadium las protagonizan por el momento Leiva, que dará un concierto de su gira 'Gigante' en el Nuevo Mirandilla el próximo 18 de julio, mientras que la primera llegó de la mano de Aitana, una de las figuras hoy por hoy más destacadas del panorama musical español. La artista recalará el 12 de julio en Cádiz, dentro de la gira mundial de 'Cuarto Azul World Tour', un trabajo que la llevará a recorrer buena parte de España, Latinoamérica y Estados Unidos desde marzo hasta noviembre de 2026.