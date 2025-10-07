Cuatro conciertos en un nuevo ciclo de música en el Museo de Cádiz

La Consejería de Cultura y Deporte pone en marcha el nuevo ciclo ‘Música para una visita’, que recorrerá ocho museos de titularidad pública, uno de cada provincia, durante el mes de octubre. El programa está organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales. El objetivo es ofrecer al público asistente una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en directo. El Museo Provincial de Cádiz seá escenario de cuatro conciertos.

En concreto, el programa Museo de Cádiz comenzará el 18 de octubre con el cuarteto D´Aria, con miembros del Joven Coro de Andalucía; continúa el día 19 con la actuación de la soprano Rocío de Frutos, en un dúo de voz y piano; el sábado 25 estará el cuarteto de cuerdas Protus Marimba Quartet, y para cerrar el domingo 26 actuarán los integrantes del cuarteto de cuerda Gala, solistas de la Camerata Gala. Todas las actuaciones serán a las 12.00 horas. Esta iniciativa se trata de una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en vivo.

Así, ‘Música para una visita’ propone recorridos musicales a cargo de distintos grupos de cámara andaluces que interpretarán repertorios clásicos, contemporáneos y de jazz en diálogo con los espacios expositivos. “Cada programa ha sido diseñado en consonancia con las salas y las colecciones que lo acogen, invitando al visitante a ‘escuchar’ el museo además de contemplarlo”, ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quien ha recalcado que, con este fin, se distribuirán guías sobre los intérpretes, las obras y su contexto artístico.

El programa reúne a jóvenes intérpretes con gran proyección y a solistas consolidados de la escena clásica y del jazz. Entre ellos destacan Protus Marimba Quartet, con una original lectura camerística desde la percusión; el grupo Galería Sonora, surgido en el seno de la Orquesta Joven de Andalucía; el trío de flautas Euterpe, cuyos integrantes desarrollan carreras internacionales en Europa; la soprano Rocío de Frutos, de amplio registro estilístico; el cuarteto vocal D’Aria, especializado en repertorio renacentista y barroco; el cuarteto de cuerda Malinconia y el Cuarteto Gala, referentes en el repertorio clásico y romántico; así como el pianista Daahoud Salim, figura destacada del panorama jazzístico actual.

Los conciertos tendrán lugar de manera simultánea en los museos de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga; el Bellas Artes de Córdoba, el Arqueológico y Etnológico de Granada y el de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, todos ellos a las 12.00 horas, salvo la primera jornada en Huelva, programada a las 19.30 horas. Durante estos días, la música resonará entre esculturas, pinturas y piezas arqueológicas, e invitará a los visitantes a redescubrir los museos como espacios de encuentro entre disciplinas, generaciones y sensibilidades.