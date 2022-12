“Las críticas de los descontentos con las luces de Navidad, a Cádiz Centro, no al Ayuntamiento”

Si algún comerciante está descontento o insatisfecho con el alumbrado navideño instalado por el Ayuntamiento de Cádiz en el centro histórico debe dirigirse a la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, ha respondido hoy a este periódico la portavoz del Gobierno local. Después de dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno, la concejala Ana Fernández descartó que vayan a rectificar e instalar luces en las calles donde ya no se ha hecho, después de las quejas que un grupo de unos 15 comerciantes trasladó a Diario de Cádiz. Sobre el retraso de la instalación en Puertatierra alegó las dificultades que está imponiendo la lluvia y la necesidad de que los trabajos se hagan con total seguridad laboral.

“Esta mañana hemos pedido a la empresa un informe de cómo va la instalación y una previsión de cuándo podría estar listo. Va rápido, con responsabilidad y esperemos que esté terminado lo antes posible”, dijo la edil. ”El centro de Cádiz está ya iluminado, con una iluminación que nos parece bastante bonita y que da a la ciudad la luz que debe dar. No, no cabe ninguna rectificación ni instalar luces en calles donde no se han instalado ya. Tenemos un pliego, que es un contrato con una empresa que hay que cumplir. Pero ninguna ciudad, ni siquiera Málaga, que es el modelo a seguir, ilumina todas las calles. Y no voy a entrar en el debate del ahorro energético”, argumentó.

“Cádiz Centro Comercial Abierto pasó un cuestionario a sus socios valorando diferentes alternativas. Y el resultado se ha trasladado al contrato y al alumbrado. Creo que esto es democrático y participativo”, sostuvo. “Obviamente todo el mundo no puede estar contento al cien por cien, porque es imposible, pero creemos que ese acuerdo es bastante representativo de lo que Cádiz Centro Comercial Abierto ha decidido por mayoría”, añadió.

“El Ayuntamiento ha ido de la mano de los comerciantes y trasladado su opinión. La reflexión la tienen que hacer ellos a la interna. A lo mejor no consiguieron el consenso que esperaban o había disensos que no se trasladaron, pero creo que el proceso con el que se ha consensuado el alumbrado ha sido bastante bueno. Entiendo que haya quejas, pero no que esas quejas sean para el Ayuntamiento, que ha ido de la mano del colectivo. El próximo año, cuando se reúnan, se les consulte y valoren, que ellos pongan sobre la mesa los disensos y los comentarios que tengan que hacer. Evidentemente no hay un alumbrado perfecto. Hay zonas que podrían estar alumbradas, según a quién se le pregunte. Pero insisto en que la propuesta del Ayuntamiento viene de la mano de los comerciantes. Por lo tanto, a lo mejor la crítica no tienen que hacerla al Ayuntamiento sino al colectivo en el que se tomó esa decisión”, afirmó.

Respecto a que en un tramo de José del Toro no se instalase por la presunta denuncia de un vecino, Ana Fernández respondió que no le consta. “La iluminación no es invasiva, tiene en cuenta los balcones y los diferentes edificios, porque no es lo mismo uno en la Avenida que otro en el casco histórico. Pero insisto en que la propuesta de Cádiz Centro se traslada a los técnicos y dudo mucho que sea por la queja de un vecino”.

“El trabajo se ha hecho así: Cádiz Centro Comercial Abierto pasa un cuestionario, debaten, deciden y esas decisiones se trasladan a los técnicos. La reflexión la tienen que hacer los socios y no el Ayuntamiento. La concejala de Comercio y Turismo tiene una excelente relación con los comerciantes y es quien plantea que se haga así. Igual otros Ayuntamientos deciden en base a criterio más mercantilistas. Quizá estos comerciantes que entienden que no se les ha tenido en consideración se tienen que sentar y reflexionar sobre ello. Nosotros hemos trabajado entendiendo que dábamos respuesta a la opinión mayoritaria”, recalcó.

Sobre la marcha de la instalación del alumbrado en Puertatierra, Fernández dijo que “la Avenida está ya prácticamente entera y falta conectarla en algunos barrios de Extramuros. Se ve. Todo estará lo antes posible. Cuando la lluvia es muy torrencial no pueden trabajar. Hacerlo con cableado eléctrico supone un riesgo. Y si la previsión para el fin de semana es de lluvia no pondrán trabajar. Nosotros querríamos que estuvieran hoy mismo, pero con esas limitaciones de meteorología y seguridad laboral no puede ser, no tenemos la fecha concreta”, concluyó la edil.