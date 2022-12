Descontento en los comercios de Cádiz que han quedado a la sombra del alumbrado navideño

Después de inaugurar el alumbrado extraordinario de Navidad, el alcalde de Cádiz, José María González, respondió a este periódico que el reparto de la iluminación por zonas y por calles “se ha hecho priorizando las galerías y zonas comerciales, atendiendo a las demandas y necesidades de los comerciantes, que es el objetivo fundamental: alegrar la ciudad e invitar a la gente que venga a ver el alumbrado de Cádiz y que aprovechen y hagan las compras navideñas en nuestro comercio local”. La pregunta venía al hilo de que resultaba evidente que el alumbrado se ha concentrado y potenciado este año en calles y plazas principales, de manera que muchas vías comerciales cercanas, que sí que tuvieron en pasadas Navidades, habían quedado sin iluminación. Con alguna excepción, como la calle Nueva, que sí que ha conseguido que se alumbrae después de las quejas del año pasado.

Sin ánimo de hacer una encuesta exahustiva en todo el comercio local, este periódico ha hecho un sondeo entre los propietarios y trabajadores de algunas de las tiendas de algunas calles del centro histórico que este año se han quedado a la sombra de la Navidad, sin una iluminación que consideran necesaria para dinamizar las compras durante una campaña en muhcos casos vital para cerrar su ejercicio anual. Recorremos la calle Rosario, Valverde, José del Toro, parte de Sagasta y la Plaza de la Libertad, en el entorno de la Plaza de Abastos. Esto es lo que opinan, con sus propias palabras, de este último alumbrado extraordinario navideño inaugurado a medias el pasado lunes, el más caro de las dos últimas legislaturas, con un incremento de 300.000 euros en el presupuesto.

Luisa González, de Lencería Azahar (Calle Rosario)

-"Como el año pasado ya hubo quejas porque pusieron apenas dos arcos de luces, Cadiz Centro preguntó a los comerciantes a través de una encuesta qué preferían, si menos calles iluminadas pero con mejor alumbrado o que fuera como el año pasado. Cada uno dió su opinión y decidieron esto: menos calles alumbradas pero con un poco más de luces en las que lo estuvieran... No, claro que no, nosotros no hemos podido participar en el reparto. Lo ideal sería que estuviese más alumbrado el centro porque entre que no hay aparcamiento y que no parece Navidad, cada vez viene menos público y eso afecta mucho a todo el comercio. Y la verdad es que se pagan muchísimos impuestos y hay otras ciudades en la provincia en las que hay una cantidad de iluminación muy grande. No entiendo por qué siempre en Cádiz capital, siendo eso, la capital, es quizá la que tiene siempre menos alumbrado. El año pasado había más calles medio iluminadas por menos cantidad de luces. Se veía muy pobre, unas luces muy tenues. Y este año, entre eso y nada, pues nada. Los comerciantes hemos estado hablando y quejándonos de esto. Lo que no sé es cómo lo habrá trasladado Cádiz Centro al Ayuntamiento. Imagino que lo habrán hecho, pero no lo sé.

Simona Venckute, Monai Monai artesanía (Rosario)

-"Tengo la tienda aquí, en Rosario, y no han puesto nada. Vivo detrás, en José del Toro, y esperaba que allí sí pusieran iluminación, y tampoco. En José del Toro pusieron luces de Columela hasta Ancha. Por eso yo tenía la ilusión de que también las pusieran hacia abajo, hacia mi casa. Siempre hubo luces allí. En esta calle los locales son muy pequeños, no tenemos escaparates y ahora, además, sin alumbrado ¿Qué podemos hacer? Los comerciantes vamos a intentar poner algo cada uno, aunque tampoco podemos hacerlo todos juntos y por nuestra cuenta porque enseguida te viene Urbanismo te multa y te lo quita. Menos mal que desde Cádiz Centro nos facilitan un arbolito y otros adornos. No sé si el Ayuntamiento habrá consensuado con la asociación el reparto... Soy de Lituania y me encanta la Navidad. Allí y en otros países se celebra con mucha alegría. Le dedican muchísimo dinero porque se contribuye también a ello. Si destinas nada o poco a esto entiendo que es que no quieres que venga la gente aquí a Cádiz, a disfrutar de la Navidad. Tengo una amiga de Galicia y está de visita y se ha ido a Jerez y a San Fernando a ver las luces... El año pasado hubo algo, pero muy triste... Yo sigo pensando que van a poner algo... Con esta oscuridad no apetece salir a la calle. Esto es muy triste. Para colmo, hace dos semanas nos cortaron la luz la mañana de un jueves, que es un día bastante fuerte para nosotras. Pensé que era para poner las luces. Pero no, era una obra particular. Y perdimos toda una mañana de ventas. En esta ciudad, que es maravillosa, tenemos muchas herramientas para hacerla crecer y brillar, pero no las aprovechamos: tenemos historia, playas, vistas, arquitectura, pero, empezando por la limpieza, está abandonada. Podríamos atraer a mucha gente pero parece que no queremos".

[Raquel Serrano, un clienta a quien atiende Simona, participa de la conversación: "Si el centro está asçí, imagínate el Cerro del Moro, que es donde yo vivo. Allí no hay Navidad ni nada. Como es el extranjero... Pero allí también hay niños… Y si estamos hablando del centro para darle vida a los comerciantes me parece que este alumbrado es una absoluta porquería, así de claro. Si hablamos de ahorro energético, me parece muy bien. Pero en una fecha como esta el alumbrado dice mucho a la hora de atraer al público. Eso influye en el ánimo de las personas, la gente va más contenta que por una calle oscura. Creo que en Cádiz, cuando más alumbrado hay es en Carnaval… No sé qué pasa en esta ciudad. Hace falta más vida, música en directo, arte en las calles, una ampliación de horario de los bares… si no , la gente se va a Conil, a Los Caños, a Tarifa. La culpa la tenemos nosotros porque somos muy conformistas".

Francisco Asensio, de Calvichi's, (Rosario)

-"No sé decirle. No recuerdo tampoco si el año pasado las hubo. Acabo de llegar de Madrid, me he metido en la tienda y ni me he fijado. Yo he tenido otros locales comerciales en otras calles desde hace 15 años y que no haya alumbrado no me sorprende. No estamos en Columela. Estoy acostumbrado a esto".

Guillermo Becerra, de Kingdom (Rosario)

-"Me parece un fallo grave del Ayuntamiento. Mi calle da pena verla y eso que es una de las más bonitas de Cádiz. El alumbrado siempre lo ponen en los mismos sitios: en la calle Ancha, en Columela, pero el resto está abandonado. El año pasado hubo algo. Esto se está llevando aquí en Cádiz malamente. Nosotros pertenecemos a Cádiz Centro, pero no tengo noticias ni estoy informado de cómo han acordado que se repartan las luces. Pondré mi voz en alto para quejarme de esto".

José Manuel Otero, de Absoluters (Rosario)

-"Mi opinión es la de un pequeño autónomo del centro de Cádiz que va a cumplir 29 años con establecimientos abiertos en la ciudad. A que no haya alumbrado navideño en esta calle hay que añadir otros muchos problemas acumulados. Con todo mi respeto para el Ayuntamiento de Cádiz tengo que decir que los comerciantes del centro no estamos nada contentos con la gestión de esta ciudad, porque tiene que haber un buen equipo de gestión que mire por nosotros. Por aquí nadie se pasa a preguntarnos cómo nos va y cómo vemos las cosas. De aquí se fue Inditex. Y entiendo que eso no es culpa del Ayuntamiento, pero algo se podía haber hecho. Eso eso gestión. Tampoco creo que fuese ahora el momento de levantar toda la Plaza de España para darle razón a la gente del resto de la provincia que quiere venir al centro pero se queja de que aquí no se puede aparcar. Respecto a la iluminación navideña hay que recordar que el centro de Cádiz siempre ha tenido un gran atractivo en estas fechas porque era como un gran centro comercial urbano y ahora eso no se ve. Creo que todos pensamos que la gestión no está siendo la adecuada. Aquí estamos muy solos, muy mal iluminados y dándole la razón a todo el que dice que no viene porque no hay aparcamiento. Y eso, obviamente, se está reflejando en nuestras cajas. Hay que mirar por el centro de Cádiz, publicitarlo y darle cariño. Si yo, que llevo 29 años en esto y me vienen a buscar, lo estoy notando, hay compañeros que los están pasando muy mal. El centro de Cádiz necesita cariño y gestión".

Verónica Barroso, de Babbia (Valverde)

-"Yo no soy la propietaria [Isabel Virués] pero ayer lo estuvimos comentando y ella está muy descontenta. Sin alumbrado, esta calle está muerta en Navidad. Y estamos aquí unas pocas tiendas abiertas. Otros años sí que hubo alguna luz, según me ha contado, pero ahora está súper oscura. Eso influye en las ventas. Una calle como Ancha, con toda esa iluminación tan bonita te incita a ir allí y a pasear. Por aquí no".

Olga Igartuburu, de Omeraki (Valverde)

-"Somos un grupo de tiendas de moda en esta zona de una ciudad donde escasea el comercio... Yo voy a poner mi escaparate... El año pasado publiqué por Facebook algo y hubo gente que lo aceptó y otra que no... Me parece que el comercio y la ciudad necesitan vida. El alumbrado en estas fechas es muy importante para una ciudad, para animarte, aunque no compres: sales a la calle, ves y hay ambiente. Si no, esto está muerto. Creo que lo mejor sería que nos pusiésemos de acuerdo para trasladar nuestro descontento, porque individualmente no sirve de nada. Yo tengo fe en que, si no esté año, quizá el próximo tengamos un alumbrado navideño acorde con lo que necesita esta ciudad".

[En la calle San Pedro, Mari Luz Anaya se queja de que no encuentra una papelera. "Si ni siquiera hay papeleras, ¿cómo va a haber alumbrado de Navidad?", responde. "En Puertatierra ni hablamos"].

Daniel Román, de Relojería Carrillón (Valverde)

-"Esto lo veo cada ver peor. Esto es una vergüenza. Cádiz parece un pueblo de tercera. Y vas por la Avenida y ves que han puesto los arcos que había en la calle Ancha. En esta calle, en Cánovas del Castillo, en José del Toro, en San José, siempre ha habido luces. Pero este año no han puesto nada. Esto es el centro. Y ahora llegan los Carnavales y hay dinero para todo, pero no para el alumbrado navideño. No soy socio de Cádiz Centro, pero sé que están haciendo esfuerzos por dinamizar la campaña de Navidad... El alumbrado es totalmente insuficiente, muy pobre, no veo que esté acorde con una ciudad que es capital de provincia como Cádiz".

Sonia Romero, de La vecina (José del Toro)

-"Nosotras sólo llevamos un mes abierto. Entre otras razones nos instalamos aquí porque esta es una calle muy céntrica y, sí, claro, también porque está iluminada en Navidad. Lo que nos ha dicho la gente del barrio es que algún vecino se quejó de la iluminación y por eso decidieron no hacerlo en este tramo entre Columela y Cardenal Zapata. Porque la otra mitad, hasta Ancha, sí que está iluminada. En esta calle somos muchos comercios pequeños y nos preguntamos cómo y por qué no llega la iluminación hasta aquí abajo. Esta calle está muy abandonada lumínicamente. En Navidad es importante el alumbrado extraordinario. Somos así: vamos a las luces, así que vamos a iluminar nosotros nuestros escaparates como podamos".

Inés Rodríguez, de Instrumentos Enrique (José del Toro)

-"A mí me parece totalmente injusto que en esta parte de José del Toro no haya nada y en la otra mitad de arriba hayan puesto lo menos diez arcos. Yo pago impuestos igual que los de arriba y tengo el mismo derecho a que este tramo esté iluminado como el de arriba para que la gente también pase por aquí: ¿que no compran? No pasa nada. El año pasado sí que hubo algo, muy escueto, pero muy equitativo en los dos tramos de calle. Yo soy socia de Cádiz Centro pero a mí no me han preguntado sobre el alumbrado. A mi hermano le dijeron que se había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento. Aquí en la calle somos unos pocos de socios y no tenemos ni una triste lucecita de decoración. Sé que mi hermano ha trasladado nuestro descontento a Cádiz Centro".

María José Enríquez, ropa para bebé Bolitas (José del Toro)

-"Yo estoy un poquito cabreada. Porque si este año no le toca a esta calle, pues no le toca. Pero ¿para arriba, sí y para abajo, no? Las cosas están mal y si además de eso lo ponemos peor en Navidad… El año pasado hubo algunas luces, pocas, pero algunas. Pero ¿este año, nada a este tramo?... No, no sé nada de la queja de ningún vecino".

[En Sagasta este año sólo hay iluminación entre Ancha y El Tinte. Hacia el otro lado, ni una triste bombillita led. José Es cierto que, desgraciadamente, en el primer tramo quedan pocos comercios abiertos. José María Rodríguez, de Joyería Rodríguez, recuerda que el año pasado sí que hubo luces al menos hasta San Lorenzo. Sin embargo, no cree que el alumbrado atraiga a más clientes. El establecimineto lleva abierto desde que lo fundó su abuelo en los años 40 y asegura que sobre todo le compran visitantes nacionales que vienen a por joyería antigua que ya es difícil de encontrar].

Margari Muñoz, de Seromu Vintage (Calle San José)

-"A mí me parece estupendo el alumbrado de este año. Muy bonito todo. Es verdad que esta calle no tiene iluminación y debería de tenerla. Lo que he visto es el centro y está precioso y si es San Antonio, está lindo".

Ángela Sánchez, empleada de Seromu Antigüedades (San José)

-"¿El alumbrado de este año? Un desastre. Después de llevarnos la sorpresa de que no se inauguró el día que dijeron, falta iluminación en muchas calles, incluida esta, que sí que la ha tenido otros años. Me parece penoso y nefasto. Me da pena por Cádiz. Porque miras en otras ciudades como San Fernando, donde hay un alumbrado alucinante. Y lo de la Plaza, los alrededores del Mercado, es deprimente".

José Antonio Luna, de Churrería La Guapa (Plaza de la Libertad)

-"No sabemos por qué aquí no han puesto todavía el alumbrado. Sabemos que van con retraso. El año pasado pasó igual, pero llegaron un día y pusierlon todas las luces. Hace unos quince días, en la entrega de los premios de Asodemer, la concejala dijo que sí, que iba a haber alumbrado, pero que como era una empresa nueva iban más lentos. Pero parece ser que por presión de algunos comercios se han visto obligados a inaugurar antes. De todos modos la tradición es desde el Día de la Inmaculada. Cualquier año empezamos a comer polvorones en verano, que mucha gente lo quiere todo ya. Yo no soy de criticar a ninún partido político. Y sabemos cómo es el gaditano: si pones muchas luces, es tirar el dinero, y si pones pocas, qué porquería es la que has puesto. Yo voy a esperar y si el día 24 lo veo esto apagado daré las quejas donde haya que darlas. También es que queremos mucha bulla para todo... Y es verdad que, siempre, cuando llegan las elecciones se ponen las pilas; lo malo que las pilas que no son recargables... Una zona como el Mercado de Abastos, que no la hay más típica, creo que debe ser la primera en alumbrarse, como la Plaza de las Flores... Pusieron las luces de Tosantos y no me explico por qué las quitaron".

